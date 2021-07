Ogni giorno nel nostro organismo entrano sostanze molto poco benefiche. Potersene liberare è molto importante per evitare che creino danni e si trasformino in brutte sorprese per la nostra salute. Ecco allora 2 fantastiche spezie per ringiovanire e liberarsi da tossine e metalli pesanti.

Evitare l’inquinamento

Sempre molte più persone si allontanano dalle grandi città per abbracciare una vita più sana. Soprattutto lontano dalle fonti d’inquinamento che attraverso aria, terra e acqua possono entrare nel nostro corpo.

Basta mangiare una scatoletta di tonno perché una piccola quantità di mercurio entri nel nostro corpo. Basta fare una passeggiata in centro per respirare polveri sottili e gas nocivi. Se non si controllano bene l’origine delle verdure e della frutta, si rischia di mangiare con essa pericolosi pesticidi e veleni.

Di fatto è difficile che ci si isoli totalmente dal contesto in cui si vive. Per quanti sforzi si possano fare, una certa quantità di sostanze tossiche entra sempre nel nostro organismo.

2 fantastiche spezie per ringiovanire e liberarsi da tossine e metalli pesanti

Che si voglia o no, ognuno di noi ha dentro una certa quantità di sostanze nocive. Molti cercano delle soluzioni per liberarsene e 2 sono le spezie che possono agire in questo senso.

La prima è un’alga d’acqua dolce, la clorella. Sono note le sue proprietà depurative, che aiutano l’espulsione delle tossine accumulate nell’organismo. Oltre ad esercitare un’azione ripulente, la clorella è ricca di sostanze utile, per cui svolge anche un’azione ricostituente. Ripulire l’organismo dalle sostanze tossiche dona sempre un certo effetto di ringiovanimento, segno che il corpo si è disintossicato.

Il coriandolo

Anche il coriandolo è una spezia molto apprezzata per eliminare il mercurio dall’organismo. Il mercurio come i metalli pesanti si accumulano nel nostro corpo, che non riesce ad espellerli. C’è bisogno così di elementi esterni che lo prelevino per eliminarlo. Il coriandolo svolge questa funzione, come anche l’alga kombu, un’alga alimentare d’origine giapponese.

Tutti questi alimenti è possibile trovali nei punti di vendita specializzati. Il coriandolo è una spezia invece abbastanza diffusa nei supermercati e nei negozi di genere alimentare. Per ottenere un effetto migliore è sempre utile in questo caso d’acquistare prodotti d’origine biologica.

Ecco un articolo per approfondire le virtù dell’alga kombu.