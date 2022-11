Perché si mette il succo di limone nella marmellata e l’incredibile vantaggio che pochi conoscono

La marmellata è una delizia che conosciamo bene e che, a volte, decidiamo di permetterci a tavola anche quando siamo a dieta. In realtà, gli esperti in nutrizione non avrebbero niente in contrario nei confronti di un cucchiaino di marmellata spalmata a colazione su una fetta biscottata. L’alimento sarebbe ricco di minerali e vitamine e ideale proprio per iniziare la giornata. Chi ama darsi da fare in cucina potrebbe avere voglia di preparare da sé una gustosa marmellata in casa, magari con frutta di stagione. Quando cerchiamo una ricetta utile allo scopo, possiamo notare un’immancabile presenza tra gli ingredienti. Ossia quella del limone. O, meglio, del suo succo. Ma come mai in qualsiasi ricetta di marmellata, che sia di fragole, arance o fichi, è sempre indicato anche l’utilizzo dell’agrume?

Perché si mette il succo di limone nella composta di frutta

Quando vogliamo preparare una marmellata fatta in casa con i fiocchi, dobbiamo porre sul fuoco determinati ingredienti. In genere, in una pentola colma di acqua dobbiamo far bollire la frutta prescelta tagliata a pezzi con lo zucchero e il succo di limone. Che, eventualmente, possiamo prelevare dal freezer anche congelato. Ma perché quest’ultimo non manca mai? Unirlo alla marmellata in cottura aiuta i frutti a non soccombere all’ossidazione. Ossia, impedisce che anneriscano. Per cui, il risultato finale manterrà l’invitante colore della polpa del frutto utilizzato per il preparato. Il limone aiuta quindi le confetture ad assumere un aspetto maggiormente limpido. Ma non è finita qui, perché l’agrume conferisce al composto un ulteriore vantaggio.

Una maggiore densità

Il succo, ricavato dalla spremitura di uno o più limoni, quando aggiunto alla marmellata la arricchisce ulteriormente. Grazie alla piccola punta di acidità che conferisce alla composta, ne esalta il gusto. E favorisce l’attivazione del potere gelificante tipico della pectina, che incrementa la densità della marmellata. Alla fine, quindi, la confettura assumerà aspetto, gusto e consistenza perfetta, ricordando quelle che sono nel vasetto quando acquistiamo un prodotto già pronto. Ecco, dunque, perché si mette il succo di limone e perché questo ingrediente è onnipresente nelle ricette delle marmellate. Vediamo ancora un ultimo consiglio per ottenere confetture perfette.

Un ulteriore consiglio

Ecco ancora un ultimo e ulteriore suggerimento per chi voglia preparare una marmellata in casa irresistibile e perfetta. Abbiamo spiegato come l’uso del succo di limone sia utile anche alla maggiore limpidezza del composto. Per aumentare e favorire maggiormente questa caratteristica, possiamo far bollire la marmellata a fuoco dolce e con molta schiuma. In questo modo, il risultato ottimale della nostra confettura sarà garantito.