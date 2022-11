Prysmian è uno dei pochi titoli, tra i big del Ftse Mib che da inizio anno stanno avendo una performance positiva. Non un rendimento come quello di Tenaris o di Saras che registrano un rialzo superiore al 70%, ma che comunque testimonia la forza del titolo.

Siamo, quindi, in presenza di azioni del Ftse Mib che potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo. Il carburante per questo rialzo potrebbe arrivare dal portafoglio ordini in continua espansione. In quest’ottica va inteso anche l’acquisto di una seconda nave posacavi da parte di Prysmian.

La valutazione secondo l’analisi fondamentale

La situazione di Prysmian è abbastanza contrastata, anche se globalmente abbastanza positiva. Secondo il rapporto tra prezzo e utili il titolo risulta sottovalutato di circa il 20% rispetto alla media del settore di riferimento. Se, invece, si considera il rapporto tra prezzo e fatturato si scopre una sottovalutazione di circa il 50%. Se, invece, si considera il Price to Book ratio le azioni Prysmian risultano essere sopravvalutate di circa il 30%

Se, invece, si passa al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni Prysmian risultano essere molto sopravvalutate. Per gli analisti, invece, stando a quanto riportato sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 10%.

Azioni del Ftse Mib che potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo secondo l’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 25 novembre a quota 33,68 euro, in rialzo dello 0,09% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma da tre sedute sta trovando un forte ostacolo in area 33,94 euro. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 35,08 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbero andare a collocarsi in are38,06 euro (II obiettivo di prezzo) e area 41,04 (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di circa il 30%.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 33,24 euro potrebbe ridare slancio ai ribassisti.