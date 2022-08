L’Italia è ricca di piccoli borghi che hanno una storia secolare. D’altronde l’Italia è il paese dei mille Comuni. Non c’è regione che non abbia il suo borgo caratteristico e splendido. Quelli della Liguria, però, sono molto particolari perché la maggior parte di essi è a picco sul mare. Infatti la conformazione del terreno, ha obbligato nei secoli l’uomo a sfruttare quelle pareti scoscese che si gettano nell’acqua.

Sulla Riviera di Levante sono celebri in tutto il Mondo le Cinque Terre. Monterosso è forse uno dei borghi meno conosciuti rispetto a quelli più celebri di questa zona, ma è fra i più suggestivi. Chi si trovasse in questi luoghi dovrebbe andare a fare una visita al Convento dei frati Cappuccini di Monterosso. Questo imponente edificio risale all’inizio del 1600 ed è stato costruito su una rocca a strapiombo sul mare. Il convento è aperto ai visitatori che possono anche dormire in una delle celle con finestre che si affacciano sul Mar Ligure.

Sempre rimanendo a Levante ma scendendo verso Sud, quasi al confine con la Toscana, si trova il Golfo dei Poeti. Questa incantevole e minuta caletta dalle acque cristalline, è stata fonte di ispirazione per moltissimi poeti italiani e stranieri. Da qui il nome di Golfo dei Poeti. Chi vuole passare un fine settimana indimenticabile sulla Riviera di Levante dovrebbe visitare questi due luoghi.

2 borghi tra i più belli e accoglienti d’Italia a picco sul mare da visitare

Nella parte opposta della Liguria, nella riviera di Ponente, nella provincia di Imperia, si trovano borghi altrettanto suggestivi. Tra questi sono certamente da visitare Airole e Pigna. Il Touring Club Italiano ha assegnato a questi due borghi il riconoscimento della bandiera arancione. Il TCI assegna questo riconoscimento ai piccoli comuni dell’entroterra italiano per la qualità dell’accoglienza verso il turista.

Airole

Airole è un borgo arroccato sulle montagne a circa 10 km da Imperia. Si trova nella bassa Val di Roia su di un colle sopra il fiume che dà il nome alla valle. Le sue origini risalgono all’epoca longobarda e il paesaggio che lo circonda è spettacolare. Il turista che passa da queste parti non dovrebbe mancare una visita a questo affascinante paese.

Pigna

Lo stesso turista dovrebbe dedicare una mezza giornata per visitare il borgo di Pigna. Qui l’atmosfera è di quelle montane perché il paese si trova ai piedi del Parco naturale regionale delle Alpi liguri. Qui le montagne superano anche i 2.000 metri di altezza. Eppure incredibilmente dista appena 17 km dal mare. Proprio per la sua posizione da questo borgo incantevole si può godere un panorama che lascia senza fiato.

Pigna, in provincia di Imperia, si trova nell’alta Val Nervia, molto vicino al confine francese e a ridosso del confine regionale piemontese. Di recente qui sono stati rinvenuti reperti dell’epoca preistorica.

Questi 2 borghi tra i più belli della Liguria e d’Italia, meritano almeno un fine settimana nella provincia d’Imperia. Anche perché questo territorio è ricco di molte altre attrattive.

