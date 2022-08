In estate consumiamo moltissima anguria. È dissetante, dolce e fresca. Alcuni la demonizzano per via dell’elevata quantità di carboidrati, ma in realtà apporta solo 16 calorie ogni 100 grammi.

Inoltre non dovremmo buttare via la buccia, perché contiene moltissimi nutrienti che fanno bene all’organismo. È nota per essere afrodisiaca in quanto avrebbe capacità di dilatazione dei vasi sanguigni. Ma apporta anche molti altri benefici.

Difficile però mangiarla al naturale. Vedremo come prepararla per renderla gustosa.

La buccia di anguria ha tante proprietà, è commestibile con queste ricette

La parte bianca dell’anguria contiene aminoacidi che sarebbero utili per la ripresa muscolare dopo gli allenamenti, sarebbe ricca di fibre e avrebbe proprietà diuretiche. Grazie a queste caratteristiche potrebbe essere un aiuto per il dimagrimento e per contrastare l’ipertensione.

Si può mangiare in diversi modi inaspettati. Innanzitutto si può preparare una marmellata casalinga da consumare a colazione. Per 500 grammi di buccia privata della parte verde aggiungiamo 400 grammi di zucchero semolato e 60 grammi di zucchero vanigliato. Mettiamo i pezzettini di anguria con lo zucchero e mezzo bicchiere d’acqua in una pentola sulla fiamma bassa. Si può aggiungere alla marmellata mezza mela a pezzetti e la scorza grattugiata di un limone. Facciamo cuocere per almeno due ore mescolando di tanto in tanto per evitare che attacchi sul fondo. Quando il composto è cremoso spegneremo il fuoco e aggiungeremo mezzo cucchiaino di cannella avendo cura di amalgamarla bene al tutto.

Se la marmellata risulta troppo liquida possiamo filtrarne il succo in eccesso. Questo succo può essere utilizzato come sciroppo per guarnire dolci, gelati, yogurt e pancakes. Avremo così un concentrato di sapore naturale e genuino.

Un’idea sfiziosa per preparare la buccia del cocomero

Possiamo servire la buccia di anguria per un aperitivo fuori dall’ordinario. La buccia di anguria ha tante proprietà e diverse possibilità di utilizzo in tavola.

Dobbiamo friggerla e non sarà necessario privarla della parte verde. Laviamo bene la parte esterna della buccia e asciughiamo con carta assorbente. Per 500 grammi di buccia abbiamo bisogno di:

40 g di farina di mais;

40 g di farina 00;

q.b. di sale e pepe;

olio di semi per friggere.

Tagliamo la buccia in listarelle dello spessore di un dito. Impaniamo con le farine condite con sale e pepe macinati al momento. Friggiamo in olio bollente fino a doratura.

La buccia fritta può essere servita con una salsa allo yogurt o maionese aromatizzata. In accompagnamento con un cocktail estivo farà un figurone anche grazie all’originalità.

