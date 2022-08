Un purtroppo triste fenomeno che è tornato a salire dopo i lockdown e le limitazioni Covid è quello delle morti stradali. Un fenomeno salito di livello adesso che si è tornati ad una vita quasi normale dopo l’emergenza pandemica. I morti a seguito di sinistri in auto sono cresciuti in maniera esponenziale. E come sempre il numero più alto si materializza durante il weekend. A morire, come statistiche dimostrano, sono soprattutto i giovani e soprattutto i neopatentati . Per questo motivo il Governo cerca di intervenire, con norme e provvedimenti ad hoc.

Novità Codice della Strada con norme anti stragi del sabato sera

La settimana scorsa durante il weekend si sono registrati ben 44 decessi a seguito di sinistro stradale. E in molti casi a perdere la vita ragazzi al di sotto dei 24 anni di età. Le cosiddette stragi del sabato sera purtroppo sono una costante, soprattutto nei periodi estivi, quello della movida sfrenata e delle feste in discoteca. Inevitabile quindi che l’indirizzo dei legislatori vada verso il contenimento di questo autentico fenomeno. Alta velocità, alcolici, uso di sostanze stupefacenti e inesperienza sono sicuramente la causa di queste stragi del sabato sera. I controlli territoriali delle Forze dell’Ordine per il contrasto all’abuso di alcol e di droghe è in più parti d’Italia largamente adottato. All’origine però si cerca di intervenire su un altro aspetto, che è quello dell’inesperienza.

Cosa accade troppo spesso sulle strade italiane

Non c’è domenica che passa in cui nei TG, tra le notizie di cronaca, compaiono quelle relative a gruppi di ragazzi di giovane età che perdono la vita di ritorno dalle feste. Per questo una proposta correttiva al Codice della Strada mira proprio ad introdurre delle limitazioni che riguardano i più giovani soprattutto se neopatentati. Il divieto propone per i neopatentati di non trasportare più di una persona durante le ore notturne. È evidente che si tratta di una proposta che va a puntare sul contenimento dei rischi relativi proprio alle stragi di cui parlavamo prima.

La proposta di correttivo del Codice della Strada

La novità Codice della Strada fa riferimento alla categoria dei neopatentati in senso largo, senza limiti di età. La proposta è stata ribattezzata “Edoardo”, richiamando ad un tristemente noto fatto di cronaca, un noto incidente mortale che ha riguardato un giovane minorenne (17 anni ndr) lo scorso gennaio a Roma. La proposta che sembra abbia discrete possibilità di passare, è stata prodotta proprio dalla madre del giovane che ha perso la vita per le strade della Capitale.

