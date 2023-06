2 bevande fresche e dissetanti fatte in casa, senza zuccheri aggiunti, che fanno impazzire Vip come Jennifer Aniston

Per dissetarti e combattere il caldo in estate, potresti preparare una bevanda fresca e rigenerante. Ecco perché abbiamo deciso di proporti due ricette facilissime, di cui anche le star non farebbero a meno in questi mesi. Provale, sono deliziose e apporterebbero all’organismo i nutrienti fondamentali al buon funzionamento.

Quando l’afa estiva diventa insopportabile, perché non mettersi al riparo partendo dalla cucina? Lo fanno anche le Vip. Tra le tante mode che scopriamo ogni anno, alcune sono salutari e vi potremmo prendere spunto. Una di queste è una vera e propria passione per le celebrità, tra cui Jennifer Aniston. Si prepara in un attimo e mette a disposizione tutto il gusto di alimenti genuini come la frutta. Vediamo i due drink che non smetteremo di preparare fino all’arrivo dell’autunno.

I frullati casalinghi fanno bene

Lo sappiamo ormai da un po’ di tempo che i Vip vanno matti per gli smoothies. Parliamo dei frullati alla frutta, assai nutrienti ma che non abbiamo spesso l’occasione di gustare. Eppure, lo dicono anche gli esperti di salute. Sono bevande che fanno bene, perché preparate con ingredienti naturali e rinfrescanti.

Sono fonte di vitamine, sali minerali e carboidrati, oltre che di liquidi in generale. Occhio, però, a non confondere questi beveroni con i frappé: questi ultimi, infatti, contengono latte e quindi grassi aggiunti.

Prova queste 2 bevande fresche e dissetanti fatte in casa per resistere alla calura

Vediamo gli ingredienti per il primo frullato:

200 ml di bevanda di mandorle o cocco;

2 coste di sedano (con le foglie);

1 mazzetto di rucola;

6 foglioline di basilico fresco;

1 cm di zenzero grattugiato;

4 datteri senza nocciolo (o 2 prugne secche);

succo di ½ limone.

Vediamo, ora, cosa includere nella seconda ricetta:

220 ml d’acqua;

una carota;

una pesca;

2 albicocche;

¼ di cucchiaino di zenzero secco o 1 cm di quello fresco;

½ limone spremuto;

15 pistacchi senza sale;

1 cucchiaino di miele come dolcificante (opzionale).

Ecco 2 bevande fresche e dissetanti fatte in casa, che adorerai per gusto e semplicità.

Quanta acqua bere al giorno?

Non tutto quello che beviamo ci disseta e fa bene. In effetti, per sentirci al meglio quando afa e umidità imperversano, dovremmo seguire alcune semplici regole. In primis, dovremmo limitare le bevande zuccherate e alcoliche. Oltre a non far passare la sensazione di sete, infatti, potrebbero far ingrassare.

Via libera, invece, alla semplice acqua naturale o frizzante. Fredda o a temperatura ambiente non importa, si potranno rispettare le proprie preferenze. In estate, poi, sforziamoci di berne un buon quantitativo. Sorseggiamone almeno due litri al giorno; l’ideale sarebbe bere un bicchiere all’ora.