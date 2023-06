Cerchi una soluzione contro gambe stanche, gonfie e pesanti? Prova questo succo light, fresco e ricco di vitamine

Mantieniti idratata ed evita il solito fastidio delle gambe gonfie che sembrano macigni con questi frullati fai da te a base di frutta e verdura.

Il caldo estivo porta innegabilmente con sé svariati disagi tra cui debolezza, inappetenza e cali di pressione. Per fortuna, però, a tutto c’è rimedio: ricette fresche da portare in tavola, integratori naturali da assumere in giornata e all’occorrenza specifici farmaci. Oltre alle problematiche individuate, comunque, ce n’è un’altra che in estate diventa più insistente e difficile da sopportare: il gonfiore alle gambe. Il caldo torrido è infatti spesso causa di gonfiore a gambe o caviglie e provoca in generale una fastidiosa sensazione di pesantezza agli arti inferiori. Disagio che peggiora ulteriormente se soffri di cattiva circolazione o svolgi un tipo di lavoro prettamente sedentario.

In ogni caso, se cerchi una soluzione contro gambe stanche, gonfie e pesanti tutta al naturale, potresti preparare questo succo leggero e vitaminico.

Caldo, non ti temo

L’ingrediente principale di questo frullato da preparare comodamente a casa è il prezzemolo, tra gli alimenti diuretici per eccellenza. Nello specifico, aiuta a drenare i liquidi in eccesso e a diminuire un’eventuale concentrazione di sale che interviene nel processo di gonfiore.

Per realizzare il succo ti occorrono: 1 cucchiaio di prezzemolo secco, 50 g di foglie di sedano e 3 cm di radice di zenzero. Aggiungi anche 2 mele e un bicchiere di acqua prima di frullare tutto e prepararti a gustare questo delizioso concentrato di vitamine.

Cerchi una soluzione contro gambe stanche, gonfie e pesanti? Ecco come combattere il caldo

Ulteriore consiglio per contrastare o alleviare eventuali fastidi nella zona gambe è senza dubbio quello di mantenerti idratata, bevendo molta acqua. A tal proposito, per fare il pieno di vitamine e minerali puoi anche inserire nel tuo piano alimentare i semi di chia. Sono fonte di magnesio, fosforo, calcio e potassio, oltre a contenere vitamine del gruppo B più vitamina A ed E. Tenendo fisso come obiettivo quello di rinfrescarsi e idratarsi, l’ideale sarebbe utilizzare questo ingrediente per preparare uno smoothie. Nello specifico ti serviranno 2 cucchiai di semi di chia, ma ricordati di lasciarli in ammollo la sera prima di realizzare il frullato. Occorrono anche 150 g di fragole, 1 cetriolo e 1 gambo di sedano, più eventuale frutta secca per guarnire lo smoothie una volta frullato tutto.

Preso nota di queste ricette facili e velocissime perfette per reidratarsi e fare il pieno di vitamine, vediamone una per contrastare i cali di pressione. In questo caso, dovrai frullare: 1 mango, una banana, una mela, 2 tazze di spinacino e 2 tazze di acqua. E, per finire, sapevi che c’è un frullato giusto anche per preparare la pelle al sole e favorirne così l’abbronzatura? La frutta si riconferma assoluta protagonista e più precisamente dovrai procurarti 1 limone, ¼ di mango, un’arancia e 3 albicocche. A questi ingredienti vanno poi aggiunti 1 cucchiaino di zenzero e uno di curcuma, entrambi in polvere: frulla tutto e il tuo estratto è pronto.