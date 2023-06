Estate tempo di bere cocktail sul lungomare ed ecco qual è quello più richiesto al Mondo? Lo hai mai bevuto?

Quando siamo in vacanza ci concediamo qualche piacevole trasgressione. Come, ad esempio, l’aperitivo in spiaggia o il cocktail nel bar sul lungomare. Magari abbiamo fatto tanta fatica per arrivare in perfetta forma alla prova costume, ma ora possiamo permetterci di bere un bicchiere di alcol in più. Ed ecco qual è il cocktail più bevuto al Mondo

“Aperitivino?”. Quante volte, in vacanza, abbiamo lanciato questa proposta ad amici o parenti o l’abbiamo ricevuta. Del resto, le ferie rappresentano il momento del relax più assoluto e, quindi, ci sta che ci concediamo qualche strappo alla regola.

Magari, non tutti i giorni, considerando anche l’aumento di prezzi che sta per travolgere gli italiani che partiranno per le località vacanziere. A cominciare dal caro ombrelloni e lettini, anche se ci sono posti dove li pagheremo molto meno. Però, al diavolo. Abbiamo lavorato tutto l’anno e ci sta che si esca un po’ dal budget. Altrimenti, non sarà una vacanza indimenticabile, ma da dimenticare. A maggior ragione, se siamo tra i 3 segni zodiacali che spopoleranno in estate.

Ecco quali sono quelli che si bevono di più nel nostro Paese. Ce n’è per tutti i gusti

Estate tempo di bere cocktail sul lungomare, verrebbe da dire. Classico appuntamento per il dopo cena, quando, durante la passeggiata serale, ci si ferma sul baretto in spiaggia per farci il drink.

Del resto, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Basta prendere una carta dei cocktail per vedere quelli che vanno sempre di moda, indipendentemente dagli anni. Dal Bellini, che esalta la pesca, al Rossini, col Prosecco e la purea di fragole. E chissà quante volte avrete ordinato un Milano-Torino, miscelando il Vermouth dolce con il Campari.

Estate tempo di bere cocktail sul lungomare ed è questo quello più richiesto nel Mondo

Per tanti anni, l’Old Fashioned, a base di Whisky, è stato il cocktail più richiesto al Mondo. Ebbene, nel 2022, la rivista Drinks International, che ha sempre curato questa particolare classifica, ha segnalato un cambio di posizione.

L’Old Fashioned, infatti, è finito al secondo posto. Dietro di lui, troviamo il Martini Dry, il classico Margarita e l’Aperol Spritz. Perfetto, ma qual è allora il cocktail più richiesto nel Mondo? Al primo posto è salito il Negroni. Come molti sanno, contiene, in parti uguali, gin, bitter Campari (o Martini) e Vermouth Rosso. Da non confondere con il Negroni sbagliato, che è più leggero, perché sostituisce, al gin, lo spumante brut.