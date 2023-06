Come abbassare il colesterolo in estate? Ecco una lista di cibi che aiuterebbero a farlo

Come abbassare il colesterolo in estate-proiezionidiborsa.it

La dieta pre vacanze è un must degli ultimi anni. Si cerca di diminuire di peso o di modellare il fisico in vista della famigerata prova costume. Ovviamente non è un pensiero che riguarda tutti, ma sono molti gli uomini e le donne che decidono di cambiare regime alimentare a cavallo dell’estate. La stagione calda, indipendentemente dal fatto che ci si voglia mettere a dieta oppure no, ci offre moltissimi prodotti da consumare per abbassare il colesterolo. Vediamo alcuni esempi.

Estate, per alcuni, è tempo di dieta. Per presentarsi in forma in spiaggia, magari sfoggiando un costume di tendenza e all’ultima moda. Per tutti dovrebbe essere il tempo in cui mangiare bene, sfruttando la varietà di prodotti che la natura ci mette a disposizione. Oltre ad aumentare anche il consumo di acqua. Certo, le giornate estive sono anche quelle delle feste, a casa o in spiaggia, in giardino o in terrazzo, delle grigliate e dei ritrovi conviviali. Quindi, carne a volontà, tra costine, salsicce e costate. Con il nostro palato che esulta, molto meno, invece, nel caso in cui si esageri, il nostro colesterolo.

Come al solito, l’importante è equilibrare il tutto, perché, se da un lato è giusto dare soddisfazione al nostro gusto, dall’altro bisogna stare attenti alla salute dell’organismo. Quindi, sì alle grigliate, ma a patto che siano accompagnate da altri cibi che possano abbassare il colesterolo.

Quali sono i cibi che riducono il colesterolo nel periodo estivo

Inevitabile partire dalla frutta e dalla verdura di stagione. La prima offre davvero molte soluzioni. Primavera, e soprattutto estate, portano sulle nostre tavole tantissimi alimenti ricchi di vitamine, minerali, antiossidanti che migliorano il livello del colesterolo buono, andando, al tempo stesso, a ridurre il cattivo. Le fragole e le ciliegie, le pesche e i meloni, l’anguria e le albicocche, per finire con susine e fichi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Stesso discorso si può fare per le verdure. Pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, zucchine, oltre alle innumerevoli varietà di insalata. Tutti prodotti che potrebbero arrivare direttamente dal nostro orto o da quello di qualche amico o conoscente. Anche in questo caso, riserva abbondante di vitamine e fibre che riducono il colesterolo cattivo.

Come abbassare il colesterolo in estate oltre a mangiare frutta e verdura

Decisivo è l’apporto degli Omega 3. Quindi, si comincia dal pesce, che dovrebbe essere consumato tutto l’anno, ma che molti mangiano quasi soltanto d’estate. Quello azzurro pescato fresco, come le alici, le sarde o lo sgombro, oppure i molluschi. Dopodiché, bisognerebbe aumentare il consumo di yogurt, magari da consumare a metà mattina o come merenda nel pomeriggio. Poi la vitamina E, con la sua azione antiossidante che preserva l’apparato cardiovascolare. Le olive, le more, i gamberetti, le mandorle e le nocciole. Questi alimenti, da utilizzare come snack al mattino e al pomeriggio potrebbero essere molto utili per ridurre il colesterolo cattivo.

Infine, l’olio extravergine d’oliva, per condire tutti quei piatti freddi che dovrebbero essere alla base della nostra alimentazione estiva, che siano pasta o riso, carne, pesce o verdure. Ecco, dunque, come abbassare il colesterolo in estate sfruttando quello che la natura ci mette a disposizione solo in questa stagione e abbinandolo con ciò che non dovrebbe mai mancare anche durante l’anno.