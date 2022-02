Non è facile organizzare una vacanza quando si hanno dei bambini e le necessità sono il risparmio e il divertimento.

Il Veneto è ricco di soluzioni per le famiglie che possono mettere insieme questo binomio vincente attraverso strutture moderne e organizzate.

La Regione è un patrimonio di bellezze naturalistiche ed efficienza che permette anche a chi ha una famiglia numerosa di fare una vacanza movimentata senza spendere capitali esagerati.

Movimento e avventura

Se scegliamo la mezza pensione e il bel tempo, a Malcesine, Bibione, Riva e Sirmione è possibile trovare hotel con appartamenti da 70 euro a notte non lontani dal centro. Le offerte on line sono davvero numerose e hanno spesso valutazioni molto alte.

Non c’è niente come l’avventura per conquistare i bambini e tenerli impegnati per l’intera giornata.

Il lago di Garda e i paesini che si affacciano sulle sponde sono una bella attrazione per loro se visitati grazie a una gita in battello. Da Peschiera tramite il servizio navigazione di può uscire per una gita intorno alle mura.

Con il battello possiamo visitare la fortezza di Peschiera Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco navigando per i canali come se fossimo a Venezia.

Il tour della cittadina si può fare anche con il trenino dedicato ai bambini partendo da Piazzale Betteloni.

Ancora più avventurosa è l’escursione al Monte Baldo la cui vetta può essere raggiunta grazie alla funivia che parte da Malcesine. La vista del lago nella sua intera bellezza è mozzafiato.

Scegliamo la mezza pensione e il bel tempo della montagna in Veneto per andare alla scoperta di 3 fantastici parchi non solo per bambini

Il Parco degli Alberi Parlanti di Treviso è uno spazio verde all’interno di Villa Manfrin ricco di percorsi per bambini e spazi multimediali. Il parco tematico ha come protagonisti personaggi dei cartoni animati e nel teatro si svolgono manifestazioni musicali e spettacoli.

Dinosauri, draghi e altri animali popolano gli eventi che sono sempre colorati e accattivanti.

Per le famiglie sportive che intendono interpretare la vacanza in un modo completamente diverso, il Montegrappa Slow Park offre itinerari di ogni tipo. Immerse nella natura si possono scalare le colline e arrivare ai panorami più incredibili. Oppure è possibile partecipare a camminate più semplici per tenersi in forma e divertirsi all’aria aperta.

Sono disponibili numerose promozioni con i coupon dedicati alle diverse esperienze relative a relax e natura.

Sui colli Euganei troviamo il Parco Casa delle Farfalle in una zona termale estesa e ricca di vegetazione. L’esperienza è unica ed è in grado di portarci all’interno della foresta pluviale amazzonica tra i rumori delle farfalle che volano, draghi e insetti tropicali.

Anche qui la parte didattica non è assente. Laboratori interattivi e visite agli animali ospiti del parco sono all’ordine del giorno.

Ci sono svariati tipi di prezzi a seconda dell’intrattenimento. Sono previsti biglietti ridotti mentre i bambini sotto i 4 anni entrano gratis.