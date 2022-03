Proprio nel momento in cui scriviamo, giunge la notizia, tanto attesa da molti, della liberalizzazione delle attività all’aperto dal primo di aprile. Non è uno scherzo, vista la data, ma la logica conseguenza della bravura degli italiani che si sono sottoposti alle vaccinazioni e alle direttive ministeriali. Ecco, quindi che anche coloro che non hanno magari potuto vaccinarsi per motivi di salute, potranno tornare allo sport e alla socialità all’esterno. Nonostante il momento economico e politico non particolarmente favorevole, è l’ora di prenotare la vacanza estiva. Anzi potrebbe essere già tardi, e, potremmo aver perso delle offerte importanti. Ma se non abbiamo ancora fatto la scelta, ecco qualche suggerimento della nostra Redazione, soprattutto se viaggiamo con bambini.

Negli ultimi anni è una meta molto gettonata

Sicuramente, togliendo la classica Romagna, Bibione è una delle mete più gettonate degli ultimi anni. Soprattutto per chi viaggia con i bambini e cerca delle località facilmente raggiungibili e non particolarmente isolate. La bella e attrezzatissima Bibione, offre alcune tra le spiagge venete più ampie in assoluto. Tanta scelta per quanto riguarda le strutture, sia low cost che più costose, tanta scelta anche per l’animazione e le attività sportive. La classica meta che permette ai genitori di rilassarsi sotto l’ombrellone o al bar della spiaggia, mentre i bambini sono affidati alle sapienti cure degli animatori.

3 meravigliose mete mare italiane in cui non spendere troppo trovando spiagge attrezzate per i bambini e spazi per divertirsi e rilassarsi

Un’altra meta che negli ultimi anni ha saputo conquistare gli italiani è sicuramente Numana. Siamo nelle splendide Marche, e, qui la situazione è diversa rispetto a Bibione. Scorrendo le opinioni dei turisti, questa meravigliosa località balneare, offre comunque due caratteristiche particolarmente apprezzate da chi viaggia con i bambini:

mare pulito e bellissimo;

spiagge riparate dal vento, grazie alla montagna.

Ma, non mancano nemmeno le oasi di ristoro, le attività sportive e nautiche e le ore di svago per i più piccini.

Scendendo lungo l’Adriatico e fermandosi in Abruzzo

3 meravigliose mete mare italiane con una “new entry” che gli italiani hanno particolarmente apprezzato in questi ultimi anni: Alba Adriatica. Siamo sulla costa dello splendido Abruzzo e, qui, la natura prende il sopravvento. Meno macchine e più biciclette, per questa località che richiama completamente al relax, non solo al mare, ma anche nell’entroterra. Particolarmente apprezzate dai visitatori le piste ciclopedonali che portano all’interno delle pinete, per delle passeggiate rilassanti e rigeneranti. Per chi viaggia con i bambini, ecco la splendida iniziativa di Bambinopoli. Un modo per far sentire protagonisti i piccoli di casa.

