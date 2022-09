Quando si acquista una nuova vettura occorre subito mettersi in regola con la tassa di possesso al fine di poter circolare a norma di Legge su strade ed autostrade. In particolare, il bollo auto per le vetture nuove si paga entro lo stesso mese dell’immatricolazione del veicolo.

Oppure entro la fine del mese successivo se l’immatricolazione del veicolo è avvenuta negli ultimi giorni del mese. Pur tuttavia, anche in base alla regione di residenza, non sempre il bollo auto si paga.

Come si fa a sapere se si deve pagare il bollo auto con verifica online

Basti pensare, per esempio, a chi acquista un’auto con alimentazione che è al 100% elettrica. In questo caso, infatti, in molte regioni italiane c’è l’esenzione permanente o pluriennale per il pagamento del bollo auto. Quindi, è bene informarsi sempre collegandosi al sito Internet della propria Regione. E comunque ci sono sul web dei servizi che permettono di effettuare proprio sul bollo auto la verifica. Vediamo allora come.

Nel dettaglio, la verifica online, su come si fa a sapere se si deve pagare il bollo auto, si può effettuare in qualsiasi momento dal portale dell’ACI. Ovverosia sul sito Internet dell’Automobile Club d’Italia fornendo i dati richiesti. Precisamente, il tipo di pagamento, la Regione di residenza ed il titolo di veicolo per il quale si deve versare la tassa automobilistica.

Calcolo tassa automobilistica e servizio di notifica per versare sempre entro la scadenza

Sempre dal sito Internet dell’Automobile Club d’Italia (ACI), oltre al calcolo dell’importo relativo al bollo auto, se si deve pagare, può essere visualizzato pure l’importo del superbollo da versare. Se l’imposta aggiuntiva è dovuta. In base alla potenza del proprio veicolo. Così come, per chi non vuole rischiare di pagare il bollo dell’auto fuori tempo massimo, l’ACI offre il servizio di notifica della scadenza per la tassa regionale di possesso.

Al riguardo ricordiamo infatti che, dopo il primo bollo versato entro i termini sopra indicati, la tassa regionale di possesso per l’auto si versa sempre entro il mese successivo alla scadenza. Altrimenti poi sarà possibile mettersi in regola. Ma l’importo sarà maggiorato delle sanzioni per pagamento tardivo. Ed il tutto fermo restando che, per chi si dimentica di pagare il bollo auto, i termini di prescrizione ai sensi di Legge sono attualmente fissati in tre anni. Quindi, il bollo non versato, in ogni caso, non si paga. Se in tre anni, a partire dalla scadenza originaria, non è mai arrivato alcun avviso di pagamento.

