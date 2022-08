Non abbiamo avuto il tempo di preparare nulla e vogliamo comunque festeggiare con gli amici? A Ferragosto non è necessario allestire un vero e proprio pranzo ma bastano tanti stuzzichini sfiziosi da consumare anche in spiaggia, all’occorrenza. E allora possiamo preparare un antipasto velocissimo che può andare bene anche come aperitivo per accompagnare un drink o essere la parte più invitante di un pranzo, quella più gradita. Ecco allora un delizioso antipasto freddo senza cottura da preparare in 20 minuti.

Semplice e veloce

Senza cottura e molto facile: sono questi i due requisiti del semplicissimo antipasto che proponiamo, da fare proprio all’ultimo minuto. L’importante è la qualità della materia prima. Come base abbiamo scelto il caprino, un formaggio dal sapore deciso e di alta digeribilità. I formaggi di capra sono ricchi di vitamine, calcio e ferro e contengono meno colesterolo dei formaggi di latte vaccino. Sono pertanto più pregiati. Ci sono diverse specialità regionali a cominciare dal blu di capra, un formaggio erborinato prodotto in Piemonte. Ma ogni regione ha le proprie eccellenze con caratteristiche particolari. Come il cacioricotta di capra, un pregiatissimo prodotto cilentano. Per la nostra ricetta possiamo scegliere quello che preferiamo ma è importante che sia abbastanza fresco.

Ingredienti per 4 persone

280 gr di caprino;

sale q.b.;

pepe q.b.;

½ spicchio d’aglio;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 mazzetto di prezzemolo;

1 peperoncino fresco;

1 mazzetto di timo;

½ cipolla rossa;

1 cucchiaio di paprika dolce.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di raffreddamento: 10 minuti

Infine, tempo totale: 30 minuti

Delizioso antipasto freddo senza cottura da preparare in 20 minuti

Tritiamo l’aglio finemente. In una ciotola mettiamo il caprino e lo condiamo con un pizzico di sale, un pizzico di pepe, l’aglio tritato e i due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Mescoliamo accuratamente fino a quando il composto non sarà ben amalgamato. Prendiamo un vassoio rivestito di carta da forno o di alluminio e cominciamo a comporre le nostre palline. Preleviamo con un cucchiaino un po’ di impasto e lo lavoriamo nei palmi delle mani inumiditi.

Le palline dovranno avere le dimensioni di un acino d’uva. Una volta terminato il composto, poniamo le palline in freezer per 10 minuti. Nel frattempo, tritiamo finemente il prezzemolo e il peperoncino e li poniamo insieme in una ciotolina. Ripetiamo l’operazione con il timo e la cipolla. Prendiamo le palline ben fredde dal freezer. Rotoliamo alcune palline di caprino nel trito di prezzemolo e peperoncino, altre nel trito di timo, altre ancora nel trito di cipolla e le ultime nella paprika dolce.

