Non importa quanti anni faremo, un compleanno non è tale senza una torta golosa da condividere con tutti gli invitati. Una protagonista immancabile per diversi eventi e ricorrenze, che sia farcita, grande, a piani, semplice o pomposa, l’importante è che ci sia. I dessert classici, da tradizione sono quelli farciti ad esempio con panna e cioccolato, oppure con crema pasticcera e, spesso, sono molto complicati. Però, la più grande soddisfazione è preparare una torta invitante con le proprie mani, magari scegliendo una ricetta più semplice, ma comunque particolare e sfiziosa.

2 alternative alla solita torta di compleanno semplici da fare e golose, perfette anche per l’estate

Non è necessario decorare una torta in modo artistico, utilizzando tecniche complesse, perché a volte la semplicità è il vero segreto in cucina. Se vogliamo presentare in tavola una torta che abbia una forma classica, ma dal sapore particolare, potremmo seguire la ricetta del Pan di Spagna integrale, farcito con frutta di stagione e una vellutata crema al limone. Per la base serviranno:

120 gr di farina integrale;

4 uova;

150 gr di zucchero di canna;

sale;

scorza di limone.

60 gr di fecola di patate.

Per ottenere una base soffice non ci sarà bisogno del lievito, basterà montare zucchero e uova per 15 minuti e poi aggiungere gli altri ingredienti. Mettiamo l’impasto in una teglia di 22 cm di diametro, foderata con il burro, e cuociamo in forno per 40 minuti a 180 gradi. Nel frattempo prepariamo la crema, usando la ricetta della crema pasticcera, ma aggiungendo del succo e della scorza di limone. Basterà poi tagliare in due la base, per orizzontale e aggiungere la crema e la frutta, come anche sulla superfice della torta.

Semifreddo

Se non sappiamo rinunciare a qualcosa di fresco, faremo un figurone se metteremo a centro tavola uno squisito semifreddo allo yogurt con fragole e mirtilli. Realizzarlo è davvero molto semplice serviranno solo 4 ingredienti:

500 gr di yogurt bianco, o greco;

180 gr di latte condensato;

200 gr di panna zuccherata da montare;

frutta fresca q.b.

L’ultima delle 2 alternative alla solita torta di compleanno semplice da fare, si prepara in pochi minuti. Dovremo semplicemente mescolare yogurt, panna montata e latte condensato, finché non avremo ottenuto una crema soffice, ariosa, soda e senza grumi. Versiamo il composto in uno stampo da plum-cake, foderato con della pellicola. Nel frattempo laviamo e tagliamo a pezzi la frutta, per esempio frutti rossi o pesche, e caramelliamoli con dello zucchero in padella. Appena il composto di frutta sarà freddo aggiungiamone la metà dentro il semifreddo, l’altra parte la useremo per decorare l’esterno. Mettiamo lo stampo in freezer per 4 ore e poi decoriamo prima di servire con delle candeline di compleanno.

Lettura consigliata

Per fare in casa gustosi ghiaccioli e gelato cremoso alla frutta non serve gelateria o panna ma questi semplici ingredienti