164 milioni di euro: è ciò che gli italiani hanno speso per le mascherine durante lo scorso anno. Secondo i dati IQVIA, riferimento mondiale nell’elaborazione di dati e tecnologie innovative in ambito farmaceutico e sanitario, nel 2020 le persone hanno speso questa cifra da capogiro per comprare un oggetto diventato ormai di ordinaria necessità. Ovvero la mascherina.

L’attenzione nei confronti della salute e della prevenzione ha raggiunto livelli sempre più alti a causa del Covid 19. Un nemico che sta rivelandosi molto difficile da battere.

Durante la pandemia la vendita di dispositivi di protezione e igienizzazione è aumentata esponenzialmente. Le vendite di mascherine sono centuplicate dal 2019. I guanti hanno subito un’inflazione del 105,2%. E i prodotti per l’igienizzazione delle mani sono aumentati a volumi del 1125%.

Vendita di integratori e vitamine alle stelle

In sostanza il settore farmaceutico quest’anno ha registrato incassi notevoli a causa del Covid. Persino gli integratori e le vitamine hanno visto un aumento nelle vendite.

Nel 2020 il commercio delle vitamine è aumentato fino ad arrivare a 545,6 miliardi di euro. La gente, quindi, cerca di rinforzare il proprio organismo dall’interno. Creandosi delle barriere che possano renderlo più resistente davanti a questo virus molto spesso letale.

La cura di se stessi passa anche dalle scelte quotidiane

I dispositivi di protezione e igienizzazione sono il primo passo per proteggersi dal contagio.

Anche stando in casa, però, ci si può prendere cura del proprio organismo. Grazie a scelte di benessere mirate.

Come abbiamo visto qui, ad esempio, l’assunzione di fermenti lattici è un valido aiuto per l’integrità dell’intestino. E quindi per la stimolazione e per il rinforzamento delle difese immunitarie.

Le regole che valgono sempre

Oltre alle indicazioni di cui sopra, vale sempre attenersi alle buone pratiche di comportamento. Ovvero lavarsi spesso le mani, evitare di toccarsi naso e occhi, evitare contatti ravvicinati. Nonché mantenere la distanza sociale, fare attenzione all’igiene, disinfettare le superfici. E, in generale, mantenere in casa propria un ambiente pulito.