Come ogni mese arrivano le nuove proposte per gli amanti del cinema che seguono attentamente anche le piattaforme online, come Netflix. Oltre le pellicole horror, fantastiche, d’azione e comiche, potremo assaporare anche generi più profondi e commuoventi.

Quindi, non resterà che mettersi comodi nel divano e rimanere incollati allo schermo per un paio d’ore. Infatti, entro pochi giorni, o settimane, potremo gustare dei film che probabilmente ci faranno riflettere ed emozionare su vari temi.

Assolutamente da vedere questi bellissimi film emozionanti e commuoventi in uscita ad aprile su Netflix e al cinema

Il primo aprile uscirà nelle sale Un altro mondo, un film francese drammatico abbastanza impegnativo. Il dirigente di un’azienda dovrà scegliere se accontentare i suoi superiori, attuando un programma di licenziamento di alcuni dipendenti, oppure ribellarsi a questa condizione. Nel frattempo la sia vita familiare va totalmente a rotoli, la moglie vuole il divorzio e il figlio ha bisogno di cure psichiatriche.

Sul grande schermo a partire dal 7 aprile potremo visionare La figlia oscura, tratto dal romanzo di Elena Ferrante. Un film premiato al Festival di Venezia, e non solo, e diretto da Maggie Gyllenhaal. Leda è una donna matura, professoressa universitaria, che si ritrova a passare una vacanza da sola, senza le figlie che si trovano in Canada dal padre. Mentre passa le sue giornate a Corinto, in spiaggia, il suo tranquillo soggiorno è stravolto dall’arrivo di una famiglia.

È soprattutto incuriosita dal rapporto di una giovane donna e la sua piccola figlia, che la riporta indietro nel tempo nelle prime fasi di maternità. Questo scatena in lei delle sensazioni contrastanti, perché quel periodo non fu per lei del tutto positivo, visto la sua voglia di affermarsi professionalmente.

Un film che affronta un tema importante e di grande spessore, visto da diversi punti di vista, uno spunto su cui riflettere sicuramente.

Online

Dal 12 aprile, invece, sarà disponibile sulla piattaforma Netflix la pellicola Danzando sul cristallo, dancing on glass, un dramma psicologico che durerà poco più di 2 ore.

Il film ha come protagonista una ballerina di danza classica scelta per avere un ruolo principale di un importante spettacolo teatrale. Le difficoltà e le pressioni sono dietro l’angolo e non sarà facile per la giovane protagonista superare tutti gli ostacoli. Tuttavia, un forte legame d’amicizia con una collega le darà la forza e l’energia per superare lo stress, a volte estraniandosi dal mondo reale.

Quindi, sono assolutamente da vedere questi bellissimi film emozionanti che ci commuoveranno, facendo luce su alcune problematiche e toccando le corde del nostro cuore.

Lettura consigliata

7 film entusiasmanti e piacevoli da guardare insieme ai bambini e con tutta la famiglia