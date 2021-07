10 pezzi di moda da fare all’uncinetto o da comprare

La moda spiaggia quest’anno è tutta all’insegna del tricot, dei pezzi fatti ai ferri o all’uncinetto. Lo stile può essere bohème, ma non sempre. Ecco 10 pezzi di moda da fare all’uncinetto, da chiedere in regalo alla nonna o da comprare nelle boutique artigianali. Ma vuoi mettere la soddisfazione di averli fatti da sola?

Come si fa li bikini all’uncinetto

Il pezzo cult per la spiaggia è il bikini folk realizzato all’uncinetto. Il colore d’eccellenza è il sabbia, alternato al verde alga.

Prepariamo due ovali in cotone color corda grandi come un piatto da frutta. Gli ultimi tre giri li facciamo in verde, beige e ancora verde.

Ora pieghiamo a metà ogni ovale. Mettiamo le due mezzelune vicine ma non unite.

Misuriamo la distanza che occorre tra le coppe del reggiseno e prepariamo un quadrato con lato 4 centimetri, da utilizzare come raccordo.

Fatto questo, mettiamo le due mezzelune parallele su un tavolo, con le punte verso l’alto. Poniamo il quadrato al centro, gli angoli devono coincidere.

Cuciamo le coppe col raccordo. Il quadrato si unirà alle coppe ma penzolerà in mezzo. Ora trasformiamolo in un decoro folk.

Un decoro centrale super folk

A questo punto dobbiamo creare sei laccetti con trecce cotone verde e beige, lasciando una piccola frangia su un lato.

Due laccetti li cuciremo sulla parte superiore delle coppe. Li potremo annodare dietro al collo. Dunque, prendiamo bene le misure.

Due laccetti più lunghi vanno fissati negli angoli esterni delle coppe e li annoderemo dietro la schiena.

Due laccetti lunghi 5-10 centimetri li fisseremo invece nei due angoli ancora liberi del quadrato centrale. Questa speciale decorazione folk che punta sul nostro ombelico e ricorda le collane dei pellerossa, possiamo impreziosirla con perline in colori freddi.

Per realizzare il pezzo inferiore del bikini, prendiamone uno di lycra con laccetti da annodare. Mettiamolo su un pezzo carta velina e ritagliamo con cura.

Ora abbiamo pronto il modello guida per il nostro lavoro all’uncinetto che sarà composto di due parti cucite insieme.

10 pezzi di moda da fare all’uncinetto o da comprare

Se vogliamo sbizzarrirci con l’uncinetto, restiamo nei limiti dello chic. Ci servono un top color caramello tinta unita, liscio e dritto con bretelle sottilissime. Un cappello bianco a forma di secchiello. Un paio di short rosa chiaro con canottiera a spalla larga.

Volendo, creiamo un bordo verde menta alto un paio di centimetri. È utile la minigonna a trapezio liscia, bianca o nocciola, chiusa in vita da elastico o coulisse. Ma anche il top azzurro con scollatura tonda e bretelle larghe con ruches.

Un maglione traforato bianco per le serate fresche è un pezzo eterno. Così come la mini-pochette in lurex oro, chiusa da velcro.

Una mini borsetta con frange e applicazioni di coralli o turchesi ci farà sempre notare.