La pop star Levante, scelta come artista della copertina per la playlist Equal di Spotify Italia del mese di giugno, sta spopolando con la sua hit “Dall’alba al tramonto”. Ma anche con un trend davvero interessante: anzi scardinante del sistema, come nel suo stile, dedicato al reggiseno.

La nuova moda è già virale ancora prima dell’inizio del suo tour musicale che parte a metà mese da Bologna. Il seno mignon stupisce tutti con l’idea geniale lanciata dalla popstar Levante. Ecco di cosa si tratta, lo ha notato l’occhio attento del nostro Team Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Il seno mignon stupisce tutti con l’idea geniale lanciata dalla pop star Levante

I look di Levante al Festival di Sanremo sono sempre interessanti. Ma L’idea di due reggiseni color carne uno sull’altro (uno in raso lucido e uno mat) è davvero irresistibile. Ed è già copiatissima da schiere di adolescenti afflitte dal “non problema” del seno mignon.

Il seno mignon stupisce tutti con l’idea geniale lanciata dalla pop star Levante che si fa aiutare da Dolce& Gabbana per attuarla. Li abbina a culottes di raso anni Cinquanta portati sui collant neri. Poi aggiunge grandi orecchini con pendente e una coiffure cotonatissima. Basta un giacchino di piume rosa, infine, per completare il look da seduttrice francese degli anni Sessanta. Come quella stratosferica interpretata da Catherine Deneuve nel mitico film “Bella di giorno”. Una pellicola cult che si trova sempre online e vale la pena di rivedere.

Demonio di ragazza

Levante è indubbiamente la Mina dei nostri giorni. E un “demonio di ragazza” disse di Mina, Indro Montanelli. Come la dea della canzone italiana, il “demonio di ragazza” Levante scrive da sé i suoi testi. Ma non solo. Pubblica anche straordinari romanzi. È appena uscito l’ultimo con Rizzoli, “Questo cuore non mente”.

Ma c’è dell’altro da copiare nei suoi outfit. Ora insiste con un altro trend vintage, i quadretti bianchi e rossi, sia per gli shorts che per i pantaloni a zampa leggera, da portare con uno spolverino lungo e i sandali a zeppa moderata.

Mettiamo anche noi in valigia la t-shirt con Lucio Dalla in bianco e nero, per non dimenticarlo mai. Compriamo tanti anelli chevalier o con pietra per decorare ogni dito delle mani, esclusi i pollici. E se piace, mettiamone anche due sul medio a sinistra, utilizzando la seconda falange. Infine, svecchiamo lo smalto permanente bon ton, quello color alba che sta bene a tutte e con tutto.

Levante propone delle decorazioni aggiuntive: come lettering neri delle parole preferite. O tanti brillantini, uno su tutte le unghie. Nel caso che, con tutto il resto, passassimo proprio inosservate.