Il componente principale della maggior parte degli smacchiatori in commercio è l’alcool denaturato nella proporzione di 2 a 1. Ma per togliere alcune macchie difficili, le soluzioni alcoliche non bastano. Ecco dieci macchie che da oggi in poi non vi daranno più preoccupazione. Grazie a soluzioni facili e di sicuro risparmio.

10 macchie che da oggi in poi non vi daranno più preoccupazione: come farle sparire?

Prima di lavare le camicie, passare i colli con un pennello a punta fine. Lo shampoo scioglie l’unto della pelle. Oppure si può strofinare il collo con un impasto di aceto e bicarbonato di sodio, prima di lavare in lavatrice o a mano.

Vino rosso e di alcool

Si eliminano spargendo subito sale in abbondanza, immergendo l’indumento in acqua fredda e strofinando prima di lavare. Oppure versando del vino bianco o dell’aceto bianco sulla macchia. In questo caso gli opposti non si attraggono, ma si neutralizzano. Le macchie d’alcool si eliminano con un bagno di acqua fredda e glicerina poi un risciacquo in acqua e aceto bianco. Le macchie di bevande alcoliche tendono a diventare scure col tempo, vale la pena di lavarle subito.

Frutta e catrame

10 macchie difficili, come farle sparire. Le macchie di frutta sono ai primi posti di questa classifica, difficilissime da togliere. Tenere teso su di un recipiente il tessuto macchiato. E versarci sopra dell’acqua bollente. Per togliere le macchie di catrame, bisogna invece provare gli smacchiatori più simili al cherosene, un combustibile che anni fa si utilizzava per le stufe.

Fango e di fuliggine

Se qualcuno arriva sul tappeto buono con le scarpe sporche di fango, bisogna spargere del sale sulle macchie ancora umide e aspettare 15 minuti. Poi passare il battitappeto. La fuliggine del camino si toglie con la gommapane sui tappeti e sulle moquette di colori tenui. Oppure versandoci sopra del sale. Bisogna aspettare mezz’ora prima di passare il battitappeto.

Ruggine e sudore

Le macchie di ruggine su vasche da bagno e lavandini, si tolgono sfregando sulle parti interessate un miscuglio di borace e succo di limone. Se invece compaiono sui mobili di metallo, basta strofinare con della trementina. Le macchie di ruggine sui tessuti bianchi si eliminano coprendole con cremor di tartaro. La polvere non deve essere sparsa in giro ma restare solo sulla macchia. Dopo va immersa nell’acqua calda per 5 minuti e infine lavata. Le macchie di sudore si eliminano in acqua tiepida e aceto.

10 macchie che da oggi in poi non vi daranno più preoccupazione: come farle sparire? Macchie di biro e di vernice

Per togliere l’inchiostro di biro, bisogna spruzzare abbondante lacca sulla macchia. Strofinando con un panno asciutto e pulito, solitamente la macchia scompare. Non rimane traccia soprattutto sui tessuti sintetici. Le macchie di vernice su vetro e legno si tolgono con il solvente per lo smalto delle unghie. Si lascia agire per qualche minuto, poi si strofina e si lava con acqua tiepida saponata.