Più lo spazio è poco e più si deve essere creativi per poterselo godere. Un piccolo balcone o un terrazzo senza un bel panorama possono diventare il cuore social della casa, con un po’ di ingegno e pochissima spesa. Ecco come fare per essere invidiati da tutti, con i consigli degli esperti della redazione lifestyle.

Il balcone stile Tangeri o Palermo

Se il balcone è piccolo e la vista è pessima, ci sono due soluzioni tra le quali scegliere: il balcone verandato, se il condominio lo ammette e magari ce ne sono già alcuni negli altri piani. Oppure il balcone buen retiro, che rinuncia alla vista e si concentra su sé stesso. Nel primo caso il balcone viene chiuso con una struttura in vetro a sportelli trasparenti oppure opachi. Si sceglie la prima versione, se lo si vuole trasformare in un prolungamento del salotto. Dunque quando si aprono le porte finestre, gli ospiti potranno trovare un ambiente orientale con un gruppo di pouf sui tappeti e grandi cuscini inframmezzati a piante tropicali come palme e kenzie. Oppure un ambiente siciliano con sgabelli gialli, tavolini col piano di vecchie piastrelle, bouganville, agrumi e piante aromatiche ovunque.

Il balcone palestra

Terrazzo e balcone, sfruttali così. Ma non perdere tempo. Questi arredi si fanno nella bella stagione e poi si godono tutto l’anno. Il balcone verandato diventa anche un’ottima palestra se ricoperto di erba sintetica, arredato con macchine per l’esercizio quotidiano e un lettino da relax che permette di sfruttare piacevolmente i raggi del sole. Se c’è spazio, si può inserire anche una piccola doccia-sauna collegata con l’impianto idrico della cucina.

Il terrazzo discobar

Un terrazzo ampio ma con una brutta vista di cortili, aree urbane dismesse, vicini tristi o rumorosi, può essere trasformato in un ambiente social per ricevere gli amici. Nessuno si affaccerà più ma nessuno potrà neanche guardare dentro. I davanzali vengono vestiti verso l’interno con pannelli di legno alti più che si può. Possono far arrampicare alcune piante di gelsomino piantate in vasconi di legno tutto intorno al perimetro. Oppure fungere da schienale per morbidi divani, realizzati con grossi materassi e maxicuscini. Il piano del terrazzo popolato di pedane di legno di diversa altezza, in modo da moltiplicare lo spazio. Sul perimetro, sulle pedane, si posizionano i divani, inframmezzati da minuscoli tavolini e alberi di ulivo potati ad alberello, piantati dentro vasi di plastica infilati in cesti di vimini. Si lascia uno spazio centrale vuoto, per ballare.

Terrazzo e balcone, sfruttali così

Oppure si decide di riempire la zona centrale del terrazzo con un cerchio di sassi bianchi o una pedana di legno, base di appoggio di una miniserra di vetro dal tetto apribile: se ne trovano negli store di giardinaggio. Ma si può anche costruirla da soli. Vi si inseriscono alcune maxicandele di diametro minimo 5 cm, tutte raggruppate. Si ha un effetto bellissimo, come di un focolare, senza fumo né pericoli. Altrimenti, al centro delle pedane si può anche inserire una vasca idromassaggio da 4 posti, che può funzionare anche nelle mezze stagioni. Scegliere un modello con coperchio, per preservarla nelle stagioni fredde. Nelle quali vengono imbustati e riposti in sacchi di plastica tutti i divani e cuscini. E anche gli alberelli, protetti con buste di nylon sulla chioma.