Per chi è allergico e anche solo intollerante, ecco i 10 cibi senza glutine perfetti come ingredienti per ricette dolci e salate.

Perché pure chi è obbligato a seguire una dieta gluten free deve sempre riuscire a variare i cibi affinché il regime alimentare sia sano ed equilibrato. Ecco allora una lista di cibi buoni e nutrienti, ovverosia delle materie prime che sono perfette per delle preparazioni alimentari sempre gluten free.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco i 10 cibi senza glutine perfetti come ingredienti per ricette dolci e salate

Le uova. Ricche di proteine e ad alto potere saziante, le uova sono naturalmente senza glutine.

Il mais e la farina di riso. Per la dieta gluten free il mais è un alleato naturale per la dieta. E questo perché, tra l’altro, la farina di mais è l’ingrediente di base per la preparazione di ricette dolci e salate senza glutine. Dalle focacce ai dolci, e passando per la farina di mais, che può essere utilizzata, tra l’altro, per la panatura. Le stesse proprietà valgono pure per la farina di riso.

Le patate e i funghi. Le patate, ricche di carboidrati, sono alla base delle diete gluten free. Così come i funghi, naturalmente senza glutine, garantiscono gusto alle ricette con poche calorie.

Ceci, fagioli, piselli e lenticchie. I legumi sono naturalmente senza glutine. Da acquistare e da cucinare possibilmente secchi, e quindi evitando i classici preparati per minestrone che potrebbero contenere glutine.

I latticini. A patto che non siano presenti additivi, nella dieta senza glutine rientrano pure tantissimi latticini. Dallo yogurt bianco al latte fresco pastorizzato a quello a lunga conservazione, e passando per i formaggi freschi e stagionati. Ovverosia la ricotta, il caprino, la feta, la crescenza, la mozzarella ed i fiocchi di latte. Volendo generalizzare, sono gluten free tutti quei latticini che sono a base di latte con la sola aggiunta di caglio e di sale.