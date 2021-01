Dubbi su come cucinare uno delle verdure più amate di questa stagione? Oggi proponiamo una ricetta da capogiro che conquisterà i palati di tutti i commensali.

Ecco come portare in tavola i carciofi ripieni, un piatto invernale buono da morire. Vediamo, dunque, come preparare un delizioso piatto di verdure ripiene.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) otto carciofi;

b) pangrattato, quanto basta;

c) 300 grammi di manzo macinato;

d) prezzemolo, quanto basta;

e) un uovo di medie dimensioni;

f) pepe, quanto basta;

g) sale, quanto basta;

h) parmigiano reggiano, quanto basta;

i) timo, quanto basta;

l) un dado vegetale da cucina;

m) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Il procedimento

Prendere i carciofi e rimuovere le parti più dure. Se si ha poco tempo, però, si possono comprare i cuori già puliti o optare per quelli surgelati e interi.

Una volta estratta la parte centrale, bisogna togliere la barba, ovvero i filamenti trovati all’interno, facendo attenzione a non deformare l’ortaggio.

Metterli a mollo in un contenitore pieno di acqua mista a succo di limone. Nel frattempo preparare il ripieno, prendendo la carne macinata e unendola all’uovo.

Lavare il prezzemolo e tritarlo finemente. Fare lo stesso con il timo. Aggiungere le due spezie e amalgamare bene, salando e pepando secondo gusto.

Per dare solidità al composto aggiungere anche il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Mettere sul fuoco una pentola d’acqua e aspettare l’ebollizione. Buttare dentro i carciofi e aspettare dieci minuti. Tenere da parte due mestoli di acqua di cottura. Scolarli e disporli in una tortiera.

Farcirli con il ripieno di carne, facendo attenzione a non romperli. Cospargerli di pangrattato e parmigiano. Infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per venticinque minuti.

Oggi abbiamo spiegato come preparare i carciofi ripieni, un piatto invernale buono da morire. In questo articolo spieghiamo come portare in tavola un’alternativa altrettanto sana e gustosa: i carciofi trifolati.