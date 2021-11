Ormai 5 sono le settimane consecutive al rialzo per il Future Ftse Mib, dove sono dirette le quotazioni? I grafici lasciano ben sperare, ma chi mastica di mercati e finanza sa bene che basta un “X evento” contro per scatenare la tempesta. A proposito di agenda, questi eventi di metà settimana segneranno il destino del trend di Borsa e delle posizioni aperte.

Gli appuntamenti di lunedì

In Europa si segnalano i dati (ottobre) sull’occupazione elvetic e le aste obbligazionarie in Francia, con titoli in scadenza a 3, 6 e 12 mesi.

In Italia, in particolare, partirà il collocamento del BTP Futura 2033, che consente di guadagnare il 14,80% sicuro, più 2 ricchi premi fedeltà.

Negli States si segnala l’indice di trend dell’impiego CB (ottobre) e le aste di Buoni del Tesoro a 3 e 6 mesi e a 3 anni.

Market movers del 9 novembre

In nottata il Giappone diffonderà i dati sul salario medio mensile, reddito generale dei dipendenti (settembre), i prestiti bancari (ottobre) e saldo del conto corrente nazionale (settembre). Invece l’Australia aggiornerà la situazione sulle vendite di nuove abitazioni e l’indice NAB di fiducia delle aziende.

Alle 8.00 Berlino diffonderà i numeri circa le esportazioni, il conto corrente non destagionalizzato, il saldo della bilancia commerciale (tutti riferiti a settembre). Più o meno gli stessi dati arriveranno anche dalla Francia (8.45).

Alle 11.00 sarà diffuso l’indice ZEW delle condizioni economiche e la rilevazione ZEW del sentimento sull’economia tedesca (dati di novembre). Infine, alle 11.40 ci sarà l’asta di Schatz tedeschi con scadenza a 2 anni e in Gran Bretagna l’asta di Treasury Gilt a 30 anni.

Negli USA si segnalano (14.30) i dati sull’indice dei prezzi alla produzione, l’indice IPP annuale e mensile (ottobre), l’asta Note del Tesoro (19.00) con scadenza a 10 anni, le scorte di settimanali di petrolio (21.30).

Gli eventi di metà settimana

Alle 2.30 Pechino pubblicherà gli indici IPC e IPP aggiornati ad ottobre, mentre arriveranno alle 8.00 i dati IPC e IAPC tedeschi, sempre aggiornati ad ottobre. Alle 10.00 conosceremo la produzione industriale italiana (annuale e mensile, settembre) mentre alle 11.45 ci sarà l’asta BOT a 12 mesi.

Sempre in tema di aste, si segnalano i Letras spagnoli con scadenza a 6 e 12 mesi (alle 11.00), il Bund tedesco a 10 anni (alle 11.40) e infine quella negli States alle 19.00 (scadenza a 30 anni).

Giovedì 11 novembre

Prima dell’alba sarà di scena l’Asia. Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Cina aggiorneranno i dati sulle rispettive produzioni interne, lo stato dell’occupazione e i livelli di fiducia delle imprese.

Alle 8.00 ci sarà un’altra sfilza di dati aggiornati da Londra. Segnaliamo il PIL del 3° trimestre, il livello degli investimenti delle aziende (3° trimestre), la produzione industriale e manifatturiera, il saldo della bilancia commerciale.

Alle 10.00 uscirà il rapporto mensile BCE e alle 11.00 sapremo le previsioni macro economiche, sempre BCE. Infine, asta di BTP in Italia (11.45) a 3, 7, 15 e 30 anni.

Questi eventi di metà settimana segneranno il destino del trend di Borsa e delle posizioni aperte

Alle 3.00 ci sarà l’importante dato sul tasso di disoccupazione in Cina. In Europa, invece, sfilza di dati sull’inflazione di ottobre. Tra gli altri, conosceremo l’indice IPP mensile e annuale in Svizzera, l’indice IPC in Francia, gli indici IPC e IAPC in Spagna, l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania.

Infine, dagli States giungeranno i dati sui nuovi lavori JOLTs (settembre), le aspettative dei consumatori del Michigan, i dati sugli impianti di trivellazione.

Approfondimento

Il ritracciamento atteso ad inizio settimana sarà un’ulteriore occasione di acquisto sui mercati.