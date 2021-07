Esistono particolari circostanze in cui la nostra pelle invecchia precocemente ed una di queste potrebbe essere quella di vivere in città rispetto alla vita tranquilla di paese.

Le cause principali dell’invecchiamento della pelle non sono sempre riconducibili allo stress, ma spesso ad altri fattori invisibili che in pochi conoscono e per cui magari vengono ignorati anche i rimedi possibili.

Chi vive in città invecchia prima?

Oltre allo stress, che è uno degli elementi noti da sempre che condiziona la nostra mente e anche il nostro fisico, ci sono altri elementi chiave che sono altrettanto dannosi.

Chi vive in città, ad esempio, è sottoposto ad alti livelli di inquinamento che sono molto dannosi per la pelle. Polveri sottili e smog non solo vengono inalati giorno dopo giorno, ma si depositano anche sui nostri capelli e sulla pelle.

Anche se una volta tornati a casa si utilizza un detergente per il viso per eliminare le impurità, questi agenti inquinanti possono causare un aumento dei radicali liberi sulla pelle. Oltre all’inquinamento non bisogna assolutamente dimenticare anche il fumo di sigaretta e i raggi UV.

Esporre la pelle continuamente a questi fattori inquinanti che si trovano soprattutto in città, a lungo andare può essere dannoso. Uno dei primi sintomi è la perdita di luminosità, poi l’elastina e il collagene iniziano a far posto a rughe, linee sottili e macchie scure.

In pochi conoscono le principali cause dell’invecchiamento della pelle e i possibili rimedi

Per ridurre gli effetti dei radicali liberi sulla pelle è possibile approfittare dell’azione degli antiossidanti. Questi sono indispensabili per rimanere giovani e belli, in quanto accelerano la formazione di cellule sane. Elementi come le vitamine A, C, ed E sono ottimi antiossidanti da includere nella dieta di tutti i giorni.

Ecco alcuni dei cibi ideali per un’alimentazione ricca di antiossidanti: