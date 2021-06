La concentrazione di zucchero nel sangue, ovvero la glicemia, è un valore molto importante, da tenere sempre sotto controllo. Il glucosio è un nutrimento fondamentale per le cellule, per produrre energia utile al nostro organismo. L’insulina, prodotta dal pancreas, è il principale ormone che serve per ridurre la sua presenza, mentre gli ormoni iperglicemizzanti servono a innalzarla. Il corpo umano è una macchina che funziona alla perfezione, ma l’alimentazione scorretta non di rado può rovinare l’equilibrio. Tramite i giusti alimenti, possiamo invece aiutare il nostro fisico a regolare i valori di glicemia, entro i parametri ufficiali stabiliti.

Vediamo i 10 alimenti sani che aiutano a mantenere i livelli di glicemia costanti senza rinunciare ai sapori e 1 trucchetto per tenere i valori bassi.

Fichi

Ricchi di potassio, i fichi sono frutti buonissimi e golosi da gustare. Sono costituiti per lo più da acqua, fibre, proteine, vitamine antiossidanti, sali minerali, pochi carboidrati e grassi. Grazie al potassio sono adatti a regolare i valori di zucchero e di insulina, ovviamente bisogna mangiarli con moderazione.

Melograno e pompelmo

Il melograno sembra ridurre l’accumulo di colesterolo. Potente antiossidante, ricco di vitamine e molto gustoso al palato, in quantità limitate non interferisce con la glicemia. Il pompelmo contiene flavonoidi, tiene costanti i livelli di zucchero nel sangue.

Ceci, piselli e lenticchie

Tutti i semi delle leguminose, pieni di nutrimento, ricchi di fibre, sono eccezionali per controllare i valori di glicemia. Gli esperti consigliano di assumerne almeno 3 volte la settimana.

Sugo di pomodoro

Mangiare una zuppa di pomodoro non sarà un problema, soprattutto se utilizziamo a crudo gli ingredienti e non aggiungiamo zucchero. Utile per rallentare il rilascio degli zuccheri ed a contenere gli sbalzi di glicemia.

Amaranto

Ha un indice glicemico basso, quindi un alimento adatto da poter consumare anche se contiene carboidrati.

Aglio e asparagi

Per condire e insaporire molte pietanze, l’aglio può essere usato senza limiti, aiuta a ridurre i livelli di glicemia. Anche gli asparagi sono consigliati per diminuire la concentrazione di zuccheri nel sangue.

Camminare ogni giorno

L’esercizio fisico, praticato ogni giorno è un toccasana per abbassare i livelli di glicemia. Basterebbe fare una camminata di 10 minuti dopo i pasti o semplicemente fare le scale a piedi per regolare i livelli di zuccheri.

