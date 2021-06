Rimanere freschi e leggeri per sopportare meglio l’afa è il caldo è importate e salutare. L’insalata risulta essere una pietanza molto diffusa durante il periodo estivo, di più rispetto l’inverno. Fa bene alla salute, è una fonte di vitamine, riduce il colesterolo e dona benefici alla pelle. L’unico fattore negativo è che spesso non rappresenta proprio un cibo prelibato e mal volentieri se ne fa uso. L’insalata viene associata banalmente a diete dimagranti rigide, che non danno soddisfazioni a livello di gusto. Ma in realtà se realizzate con gli alimenti giusti si trasformano in piatti appetitosi. Di certo anche il condimento ha la sua parte, olio e sale non riescono sempre ad esaltarne il gusto. L’aceto balsamico o bianco può non piacere a tutti perché ha un gusto particolarmente forte.

Ecco un modo geniale e salutare per condire l’insalata senza aggiungere sale ed olio ed ottenere un sapore delizioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le proprietà della salsa di soia

La salsa di soia, tanto amata sul sushi, è una valida alternativa ai vari condimenti complessi o più semplici. Oltre ad essere squisita, possiede anche qualità benefiche per l’organismo. È un potente antiossidante, ha discrete proprietà digestive, è fonte di proteine, calcio, magnesio e fosforo. Possiede poche calorie, circa 70 per 100 grammi, non necessita dell’aggiunta di sale e non fa salire i livelli di zuccheri nel sangue. Favorisce il transito intestinale, quindi non bisogna farne abuso perché potrebbe causare diarrea.

La soia: un prodotto naturale

Proviene dalla cultura orientale ed è il risultato della fermentazione dell’edamame, ovvero fagioli di soia, con l’aggiunta di frumento, acqua e sale. Il limite giornaliero consigliato è circa un cucchiaio, che è sufficiente a condire alla perfezione un’insalata. La salsa di soia può anche essere impiegata per insaporire carne e pesce sia a crudo che in cottura.

Ecco un modo geniale e salutare per condire l’insalata senza aggiungere sale ed olio ed ottenere un sapore delizioso.