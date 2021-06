Ogni volta che laviamo gli asciugamani, il risultato finale è sempre un’incognita.

Non è facile ottenere asciugamani morbidi e perfetti come fossero nuovi. A volte neanche i detersivi migliori sono utili, anzi. Capita, talvolta, che gli asciugamani alla fine siano maleodoranti, secchi e sbiaditi. Dopo aver provato mille prodotti e altrettanti metodi, la soluzione perfetta sembra non esistere. Fino ad oggi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

In questo articolo consiglieremo l’utilizzo di un prodotto economico e super efficace con cui il nostro bucato non sarà più lo stesso! Davvero da provare! Scopriamo insieme di che prodotto si tratta.

Un portento per le pulizie di casa

Stiamo parlando del borace. È anche conosciuto con il nome di tetraborato di sodio. Si tratta di un minerale naturale, con riconosciute qualità anche nelle pulizie della casa.

Il borace, infatti, svolge davvero tante funzioni. Ridona ai bianchi un colore brillante e perfetto. Inoltre è in grado di addolcire l’acqua e, quindi, ridurrà la quantità di calcare, colpevole di rendere i nostri capi duri e secchi. Ma non è finita qui. Il borace è un valido aiuto anche per sciogliere le macchie di sapone e di detersivo che, talvolta, possono rimanere attaccate sui tessuti.

Fino ad arrivare ad una funzione importantissima: il borace è anche in grado di igienizzare i capi, eliminando i batteri. Insomma, è un prodotto davvero completo, utile per risolvere moltissimi problemi tipici di casa.

Ecco perché la soluzione infallibile per ottenere asciugamani bianchi come nuovi, morbidissimi e igienizzati al 100% è questo prodotto a cui nessuno pensa.

Come utilizzarlo

Basta aggiungere metà misurino di borace al normale detersivo per notare dei risultati davvero sorprendenti. In questo articolo, parliamo nello specifico di asciugamani bianchi.

Per questo consigliamo di aggiungere il borace al lavaggio degli asciugamani di questo specifico colore. Questo perché il borace è in grado di sbiancare i tessuti, quindi il risultato ottimale si otterrà solo sui capi bianchi. Ecco svelato perché la soluzione infallibile per ottenere asciugamani bianchi come nuovi, morbidissimi e igienizzati al 100% è questo prodotto a cui nessuno pensa.

Approfondimento

La soluzione infallibile per sbiancare in pochi minuti lenzuola, federe e tovaglie sporche e ingiallite è questo prodotto che utilizziamo in cucina