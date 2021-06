Questo è sicuramente l’anno della riscoperta del nostro meraviglioso Paese. L’Italia ha talmente tanti posti incredibili da visitare che c’è l’imbarazzo della scelta. Mare, montagna, fiumi, colline. Davvero un paradiso per i turisti più o meno esperti. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una meta suggestiva, al largo delle coste della Sicilia.

L’isola più grande dell’arcipelago delle Eolie

Le isole Eolie si trovano a nord della costa della Sicilia. Sono composte da ben 7 isole di origine vulcanica. Tutte suggestive da visitare, tant’è che sono Patrimonio dell’UNESCO. In queste isole la natura si intreccia con opere create dalla civiltà. Un vero paradiso da vedere almeno una volta nella vita. Oggi però ci concentreremo sull’isola più grande di tutte, Lipari.

L’incredibile e suggestiva spiaggia lattea dalle acque turchesi che non dobbiamo assolutamente farci scappare questa estate

Modellata dai vulcani, questa isola è un vero gioiellino del Mediterraneo. I paesaggi mozzafiato si intrecciano con edifici che risalgono a epoche differenti. Un luogo che vanta insediamenti fin dalla Preistoria. Il Castello di Lipari è una meta da visitare assolutamente. Districandosi tra i vicoli del borgo. Ma forse la meta più conosciuta è la splendida spiaggia bianca.

Porticello, Acquacalda e Papesca

La particolarità di questa parte della costa è data dall’ex cava di pomice. Un tempo qui si estraeva la pietra pomice. È proprio per questo motivo che nasce la meravigliosa spiaggia bianca. Composta da sassolini di pietra pomice e residui di ossidiana. Il contrasto tra le acque turchesi e cristalline e la scogliera bianca lascia senza parole. Se vogliamo una località da cartolina, non possiamo non andare a Porticello. È un posto molto turistico, proprio per la sua bellezza. Ma tra giugno e luglio è meno affollato. Soprattutto durante la settimana.

Ecco l’incredibile e suggestiva spiaggia lattea dalle acque turchesi che non dobbiamo assolutamente farci scappare questa estate. Arrivarci è semplice, si può raggiungere a piedi o in barca. Grazie anche ai pontili ancora intatti che servivano come collegamento alla cava. Per non farsi sfuggire nulla, possiamo fare un salto anche ai Faraglioni tra Lipari e Vulcano.

