Molti di noi stanno pensando alle vacanze ma per chi non partirà a giugno, possiamo abbellire casa per delle serate con gli amici. Abbiamo visto come con materiali di riciclo potremo realizzare dei vasi e delle composizioni di fiori originali con delle idee fai da te. In questo articolo vedremo, invece, 3 facili progetti fai da te a tema girasole che potremo appendere alla porta.

1.000 girasoli da realizzare con idee creative fai da te per abbellire e decorare la casa, l’ingresso o il terrazzo in estate

Per realizzare una decorazione per la porta a forma di Girasole dovremo procurarci:

almeno una trentina di mollette per il bucato in legno,

un cartone spesso;

tempere gialla e nera;

colla vinilica;

un nastro colorato giallo, circa 1 metro.

Procedimento

Prendiamo il cartone e con l’aiuto di un piatto piano disegniamo la sagoma di un cerchio. Ora dipingiamolo con la tempera nera. Una volta asciutto spennelliamolo con la colla vinilica in modo da conferirgli maggiore consistenza. Dipingiamo, poi, le mollette con la tempera gialla. Passiamo un velo di colla lungo il diametro del nostro cartone. Ora fissiamo le mollette attaccandole al cartone, una a fianco dell’altra. Completiamo con un fiocco realizzato con il nastro. Non ci resta che decidere dove appendere il nostro splendido girasole.

Il Girasole con i tappi corona

Questo progetto creativo richiede una discreta manualità nell’usare una pinza o una tenaglia. Vediamo l’occorrente:

20 tappi corona in metallo, come quelli della birra;

una pinza;

colore acrilico o bomboletta spray gialla e nera;

un supporto come una tavola di legno oppure un vecchio tagliere;

carta asciugamano;

tempera marrone.;

colla vinilica.

Prendiamo 19 tappi e con le pinze pieghiamoli a metà. Proteggiamo mani ed occhi mentre compiamo questa operazione. Ora dipingiamo il ventesimo tappo di marrone e l’esterno di quelli piegati con la tinta gialla.

Prendiamo la carta asciugamano e arrotoliamola su se stessa. Formiamo quello che sarà il gambo del girasole. Dipingiamoli di marrone con una soluzione di una parte di acqua, una di colla vinilica e una punta di colore.

Ora con la colla a caldo attacchiamo al gambo il nostro supporto. Contando 4 centimetri sopra all’estremità del gambo, posizioniamo il tappo nero con la colla a caldo. Ora attorno a quest’ultimo incolliamo i tappi gialli con la parte piegata verso l’alto, a mo’ di petali. Lasciamo asciugare prima di appendere.

Abbiamo visto come i vecchi CD potrebbero non servire solo ad allontanare i piccioni ma potremmo utilizzarli anche per una decorazione fuori porta .

Il girasole con il cd

Procuriamoci un vecchio cd. Su un cartoncino ricalchiamo la sagoma del cd e poi lo tinteggiamo di nero. Incolliamolo sul retro del cd con la colla vinilica. Sfrangiamo dei sacchetti di carta marroni del pane e lasciamone una base di 2 centimetri. Arrotoliamone le punte. Incolliamo sul CD le frange del sacchetto di carta, in modo da avere al centro il nero del cartoncino sottostante. Per completare il nostro girasole, spennelliamo il buco centrale nero con della colla vinilica e spolverizziamo della polvere di caffè. In questo modo otterremo l’effetto peluria tipico del girasole.

Ecco 1.000 girasoli da realizzare con idee creative che potranno rallegrare l’intera casa in estate.

