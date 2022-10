Dopo aver seguito consigli e indicazioni per la visita di qualche bellissimo castello, potremmo esserci ritrovati con le vertigini. Salendo sulle torri o sulle camminate delle mura, ecco prenderci quel senso di debolezza alle gambe e paura di guardare nel vuoto non deve sorprendere il fatto che magari le vertigini si siano proposte dopo qualche anno. Addirittura, potremmo avvertire il senso di vertigine non tanto per noi ma per il nostro familiare che si sta sporgendo verso il vuoto. Ricordiamo infatti che la vertigine sarebbe legata alla difficoltà del cervello nel mandare i comandi dell’equilibrio fisico verso gli organi periferici. Vediamo comunque di capirne di più, con qualche consiglio utile a seguire.

Quali potrebbero essere le cause delle vertigini

Ricorda la medicina che il senso di vertigini potrebbe alle volte essere riconducibile anche a qualche problema di circolazione. Addirittura, ci sarebbero casi minori, ma comunque presenti, che legherebbero la sensazione di vertigine al metabolismo. Ovviamente non consideriamo quelle vertigini che potremmo chiamare artificiose e che ci arrivano dall’abuso di alcol e droghe.

Dalla natura dei rimedi

Siccome la vertigine vivrebbe comunque della paura e dell’agitazione, ecco che qualche rimedio utile della nonna potrebbe anche farci comodo. E ci riferiamo a erbe come la valeriana, la camomilla, il biancospino, il sambuco e la passiflora. Erbe mediche facilmente reperibili, in erboristeria e farmacia e che potrebbero combattere egregiamente la sensazione di vertigine casalinga.

Curare le vertigini con azioni e rimedi naturali che potrebbero sorprendere

Dicevamo quindi che la vertigine sarebbe un mancato collegamento tra il cervello e le nostre gambe. Nel caso in cui dovessimo soffrirne anche a casa, potrebbe essere utile dormire con un paio di cuscini e la testa sollevata. Altrettanto importante potrebbe essere alzarsi dal letto senza troppa velocità, magari appoggiandosi sul bordo e rimanendo seduti per un paio di minuti. Molto importante nel caso in cui soffrissimo di vertigini, sarebbe non raccogliere assolutamente da terra ciò che ci cade.

Quando preoccuparsi per le vertigini

Nel caso in cui fossimo affetti abbastanza spesso dal senso di vertigine, anche semplicemente a casa o in ufficio, allora sarebbe bene rivolgersi al medico. Solitamente le vertigini potrebbero variare nel tempo da paziente a paziente. Alcuni soggetti potrebbero soffrirne per qualche secondo, altri per qualche minuto, altri ancora addirittura per giorni. Curare le vertigini con azioni e rimedi naturali che potrebbero sorprendere e rimediare alla situazione.

