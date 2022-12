Strepitoso antipasto di pesce che con pochi euro sbalordirà gli ospiti durante le feste di Natale

Facile, veloce, economico e incredibilmente buono: non potremmo desiderare di più da un piatto di pesce. Vediamo come cucinarlo.

Si avvicina la tradizionale cena della Vigilia di Natale in cui tante famiglie si siedono attorno al tavolo per godere della compagnia di famiglia e amici. Consuetudine vuole che durante il cenone del 24 dicembre si debba consumare del pesce, materia che spesso mette in difficoltà. Che sia per l’odore lasciato dai pesci o per la difficoltà, presunta, delle preparazioni, in molti sono intimoriti dalle ricette di pesce.

In realtà la cosa è molto più semplice di quanto appaia, se si conoscono le giuste ricette. Attraverso un modo semplice e veloce potremmo realizzare un intero menù di pesce senza spendere un patrimonio. In seguito, invece, approfondiremo una praticissima ricetta per stuzzicare il palato degli invitati con uno strepitoso antipasto di pesce che con pochi euro sbalordirà dal costo quasi ridicolo.

Più economico e veloce non si può

Il piatto che descriveremo racchiude in sé tutte le qualità che potremmo desiderare: è un’esplosione di sapore, è facile da preparare e costa veramente poco. Le dosi per 4 persone sono:

1 kg di patate;

1,5 kg di cozze;

prezzemolo;

aglio;

olio;

zucchero;

peperoncino secco;

pecorino;

pomodorini pachino.

Il primo passo sarà quello di tagliare a metà i pomodorini, condirli con sale, zucchero e peperoncino secco e cuocere in forno un’ora a 200°. Successivamente pulire le cozze, dalle quali dovremo rimuovere il bisso, ovvero il lembo pendente a lato della cozza. Successivamente, con una spugnetta metallica o con il dorso di un coltello, grattiamo la superficie fino a eliminare tutte le impurità. Una volta pulite le cozze, mettiamo da parte per dedicarci alle patate. Le patate dovranno essere lessate e possiamo farlo nel modo canonico, inserendo le patate in acqua fredda, oppure sfruttare la tecnologia.

Pranzi e cene coi fiocchi con uno strepitoso antipasto di pesce che con pochi euro sbalordirà

Inserendo poche patate nel microonde a 850 watt per 7 minuti otterremo delle patate perfettamente lessate in poco tempo. Importante, però, è bucherellare le patate con una forchetta prima di cuocerle nel microonde. Questo metodo ci permette di risparmiare molto tempo per lessarle. Successivamente si può facilmente lavare il microonde usando un rimedio naturale efficacissimo.

Ora, facciamo aprire le cozze in padella con olio, aglio, prezzemolo, per poi sgusciarle e filtrare l’acqua persa in cottura. Aggiungiamo l’acqua delle cozze alle patate e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema e il piatto è praticamente pronto.

Disponiamo in un piatto la crema di patate e disponiamo sopra di essa le cozze sgusciate, i pomodorini arrosto e qualche scaglia larga di pecorino romano. Chiudiamo il piatto con un giro di olio, magari aromatizzato all’aglio, e serviamo. Le quantità proposte sono per un piatto abbastanza generoso che, al bisogno, si può usare anche come primo.