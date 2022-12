Troppi single in circolazione: questo segno zodiacale si prenderà una bella cotta durante le feste!

Ci piace tutto del Natale? Non proprio. Dovrebbe essere un momento di gioia, ma alcune volte ci lasciamo prendere dalla malinconia. Soprattutto se apparteniamo a un segno zodiacale che proprio socievole non è, e preferirebbe stare solo e beato senza essere disturbato da amici burloni e parenti invadenti. E che pensa di non innamorarsi mai. Ma alcune volte gli astri possono giocare brutti scherzi.

Si sa, non tutti amano le feste. C’è chi odia festeggiare e chi non vede l’ora di incontrare gli altri. Chi detesta la solitudine e chi non vuole uscire dal suo guscio. Ma le feste riservano sorprese a tutti, soprattutto a chi non vorrebbe mai aprire il suo cuore agli altri. Troppi single in circolazione? Cupido prepara le sue frecce e con la complicità degli astri le scaglia un po’ a caso e a volte colpisce chi meno se l’aspetta.

È scostante e permaloso e ama stare solo

I giorni che precedono il Natale sono frenetici. Abbiamo tutti un gran da fare tra regali da comprare e menù da definire. La casa deve splendere, la mise en place essere perfetta, poi finalmente tutto si ferma. Non si lavora, i negozi chiudono e ci si gode il Natale. C’è chi apprezza la compagnia, chi la buona tavola. A qualcuno piace ricevere regali, ad altri giocare a tombola. Ma c’è un segno zodiacale, il Capricorno, che preferirebbe stare in solitudine e sembra non amare i piaceri della vita. Per lui le feste sono una tortura e gli altri dei veri scocciatori. È scostante e permaloso e non tollera la minima critica. Mai sottolineare la sua mancanza di socialità. Se la prenderà a morte.

L’uomo propone e l’oroscopo dispone

Eppure gli astri hanno deciso di fargli abbandonare la corazza e di fargli incontrare la persona giusta, durante le feste. Quella che gli farà battere in cuore a mille e abbatterà le sue resistenze. Non sarà facile con lui, che non ha nessuna voglia di aprire il cuore e di lasciarsi coinvolgere. Ma se le stelle hanno deciso così e sarà difficile prendere un’altra direzione. Sarà un nato sotto il segno del Toro, romantico e sensibile, a conquistare lo scontroso Capricorno? Oppure una Vergine premurosa? Vedremo. Quel che è certo è che, con la complicità dell’atmosfera natalizia, l’amore divamperà e il Capricorno non potrà che capitolare. Dalla corazza di ghiaccio verrà fuori un amante tenero e appassionato.

Troppi single in circolazione: sarà costretto a capitolare!

“È assolutamente scandaloso il numero di scapoli che si aggira in società. Dovrebbe essere approvata una legge che li obblighi a sposarsi entro dodici mesi.” Così Oscar Wilde scherzava più di un secolo fa. Ma le stelle devono averlo preso proprio sul serio e deciso che le feste sono il momento adatto per far capitolare chi resiste all’amore. Quale occasione migliore? Cene a lume di candela, atmosfere giuste, incontri piacevoli e serate danzanti in discoteca abbattono ogni difesa. Il timido Capricorno non si decide? E allora saranno i pianeti a decidere per lui. Gli faranno incontrare la persona giusta e non avrà scampo, ma alla fine sarà contento anche lui.