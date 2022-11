2 prodotti naturali per pulire e lucidare le foglie delle piante senza spray

Per restare belle e in salute, le piante che abbiamo in casa e in giardino andrebbero curate costantemente. E non si tratta solamente di fornire loro il concime più nutriente o idratarle a sufficienza. Anche la pulizia delle foglie gioca un ruolo assai rilevante per il loro benessere generale. Pensiamo in primis alle piante d’appartamento: col tempo polvere e sporcizia potrebbero accumularsi sul fogliame, pregiudicandone la respirazione. La conseguenza naturale sarà una perdita di lucentezza e vitalità dei vegetali, che ne comprometterà anche il lato estetico.

Il mercato offre diversi spray commerciali ai quali ci si potrebbe affidare. Ma alcuni di questi potrebbero rivelarsi nocivi per la nostra salute, oltre che per quella dei nostri famigliari. Perciò, perché non provare con qualche rimedio al 100% ecologico? Grazie a 2 prodotti naturali per pulire e lucidare le foglie, ridaremo alle nostre piantine il vigore perduto negli anni.

Rimedi iniziali per curare le piante eliminando la patina di sporco

Non tutte le piante sono uguali e non tutte soffrono degli stessi problemi. Quelle che mettiamo all’esterno sono mediamente meno soggette alla sporcizia fogliare. Questo perché ricevono periodicamente l’acqua piovana, che le pulisce e rinvigorisce. Ma quelle che teniamo all’interno, al contrario, potrebbero facilmente patire queste situazioni. Per rimediare, potremmo tentare di innaffiarle inizialmente con qualche breve getto d’acqua. Fatto questo, potremo passare a qualche semplice operazione pulente.

Le foglioline più piccole andrebbero vaporizzate a dovere. Sistemiamo il vaso nella vasca da bagno e nebulizziamo un po’ di acqua tiepida o a temperatura ambiente. In alternativa, potremmo sfruttare la doccia, facendo attenzione a regolare al minimo l’intensità dello spruzzo. In entrambi i casi, sarebbe meglio accertarsi prima che l’acqua non contenga troppo calcare. Altrimenti potremmo bollirla e lasciarla raffreddare, prima di servircene.

Per le piante a foglia grande, come photos, spatifillo e alcuni esemplari di ficus, il processo è forse ancora più immediato. Infatti, sarà sufficiente strofinare delicatamente sulla lamina una spugna o un panno umido. L’operazione andrebbe però svolta regolarmente, almeno ogni dieci giorni. Nel caso avessimo a che fare con piantine dal fogliame delicato, dovremo munirci di un pennello. Passandolo con cautela sulla superficie ci sbarazzeremo in poco tempo di tutto lo sporco in eccesso. È un metodo che dovrebbe funzionare bene su specie come pilea, saintpaulia e begonie.

2 prodotti naturali per pulire e lucidare le foglie velocemente e senza rischi

Dal latte all’aceto, i prodotti che ci possono dare una mano a rimettere in sesto le nostre piantine sono tanti. Altrettanto biologici e sicuri da usare sarebbero quelli che vogliamo consigliare oggi. Il primo è un ingrediente usato soprattutto in ambito cosmetico, ma prezioso anche per il giardinaggio. Si tratta dell’olio di cocco. Per adoperarlo dovremo spargerne una dose modesta su un panno delicato e distribuirlo sulle foglie.

Il secondo rimedio è invece una leccornia che i piccini amano particolarmente: la maionese. L’applicazione è simile alla precedente. Dopo averne messa un po’ su un tovagliolo di carta, dovremo semplicemente strofinarla sul fogliame.

Come agire quando le punte delle foglie si seccano

Purtroppo, la sporcizia non è l’unica preoccupazione per le nostre piante. A causa delle mancanze nella cura, ci si ritrova sovente a fare i conti con foglie secche. Il problema si potrebbe attribuire ai bassi livelli di umidità circostante. Per ovviare alla situazione dovremo prima di tutto tagliare via la punta ormai disidratata e antiestetica, lasciando qualche millimetro di margine. In seguito, potremmo agire d’astuzia, posizionando accanto alla pianta una bacinella piena d’acqua. Così facendo ricreeremo il suo clima ideale, permettendole di prosperare in tutta tranquillità.