Zalando donna, ecco i 5 vestiti eleganti che costano meno di 45 euro, perfetti per l’autunno. Affrettati, se vuoi risparmiare, perché vanno a ruba 

Il risparmio è la parola d’ordine per molte famiglie che si trovano in crisi. Il che vuol dire fare, essenzialmente, scelte ponderate, senza rinunciare. A partire dai vestiti eleganti che non devono, per forza, costare tanto. Ecco 5 abiti di Zalando.

Rifarsi il guardaroba è sempre un’operazione piacevole. L’importante è non dover sborsare cifre astronomiche, senza pregiudicare l’eleganza. Per fortuna, ci sono dei compromessi che permettono di avere vestiti eleganti spendendo davvero poco.

Basta saper navigare in rete per trovare interessanti proposte. Che offrono un buon compromesso tra qualità e risparmio.

Zalando donna, ecco i 5 vestiti eleganti che si possono comprare senza svenarsi

Ad esempio, uno dei siti che dovremmo visitare è quello di Zalando. Che già dalla vetrina offre una serie di vestiti eleganti che ben si prestano anche per una serata autunnale. Ad esempio, si può acquistare un Anna Field – Vestito elegante Black a soli 37,99 Iva inclusa, che si distingue per il colletto alla coreana e con chiusura a cerniera. Perfetto per il lavoro o per una serata al ristorante.

Molto bello è anche, di Wal G., Il Cape Sleeve Dress – Vestito elegante che è un cocktail dress, al costo di solo 41,99 euro. Sicuramente, a molti potrebbe far gola, di Trendyol, un vestito elegante da 34,99 euro, che costava 44,99 euro e che è stato ulteriormente scontato. Il colore black, con collo squadrato, cucitura sul seno e spalline imbottite. Vestibilità e slim fit, con maniche a ¾. Per la taglia 42, la lunghezza è di 88 cm.

Ecco altri modelli che sono in vendita a prezzi davvero interessanti

Insomma, come si vede, è lecito affermare: Zalando donna, ecco i 5 vestiti eleganti per i quali si spende davvero poco. Ad esempio, da Vero Moda, sempre su Zalando, nella sezione vestiti eleganti, troviamo il Vmkaja Dress, con scollo tondo, al prezzo di 38,99 euro. La vestibilità è Slim Fit, con manica lunga e lunghezza totale di 90 cm. nella taglia S.

Infine, di Jdy, p il JdyFairview Dress, un abito elegante che costa appena 30,99 euro. Ci sono vari colori, come Phantom, Black, Nostalgia Rose, Ponderosa Pine. Anche qui, lo scollo è Tondo, la vestibilità è regolare, con lunghezza, fino al ginocchio, di 87 cm. Magari, abbinando con una scarpa, ma in vera pelle, sfruttando i trucchi per riconoscerla a prima vista.