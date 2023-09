Al termine di una settimana che ha visto il Ftse Mib chiudere in ribasso e solo 6 azioni guadagnare oltre lo 0,1%, ci sono state 2 azioni che hanno preso il volo insieme al prezzo del petrolio: ENI e Tenaris. Quali potrebbero essere gli scenari più probabili per questi due titoli azionari? Quali sono i livelli al di sotto dei quali queste 2 azioni che hanno preso il volo insieme al prezzo del petrolio potrebbero definitivamente invertire al ribasso?

Le resistenze frenano ENI, un titolo che non saliva così a lungo da oltre 5 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 29 settembre a quota 15,256 €, in ribasso dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Era dalla primavera del 2018 che non si vedevano otto settimane consecutive al rialzo sul titolo ENI. Questo movimento così importante ha determinato la rottura dei massimi storici e un’ulteriore accelerazione rialzista. Tuttavia, bisogna notare che da qualche settimana a questa parte le quotazioni non stanno riuscendo ad avere ragione della resistenza in area 15,472 €. È su questo livello, quindi, che si decideranno le sorti del titolo.

Una chiusura settimanale superiore alla resistenza potrebbe determinare il raggiungimento dell’ultimo punto di inversione in area 17,551 € dove la probabilità di inversione è massima. In caso contrario, le quotazioni potrebbero girare al ribasso riportandosi sul supporto in area 13,393 €. Solo sotto questo livello, però, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Quando potrebbe terminare la fase laterale in corso sul titolo Tenaris? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 29 settembre in ribasso dell’1,77% rispetto alla seduta precedente a quota 14,985 €.

Da una decina di settimane le quotazioni Tenaris si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 14,52 € – 15,624 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe favorire una svolta direzionale.

