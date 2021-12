Lo zabaione è una delle ricette di Natale più amate e semplici da realizzare. Questa crema fatta di uovo, zucchero e liquore è una protagonista inamovibile delle tavolate natalizie. Possiamo gustare lo zabaione da solo o utilizzarlo come condimento, per esempio, per il pandoro.

Come detto, preparare lo zabaione è semplice e veloce. Dobbiamo solo sciogliere il dubbio su quale liquore utilizzare. La tradizione italiana è legata a Vin Santo e Marsala, ma possiamo preparare un ottimo zabaione anche con il Porto, il Vov o lo Sherry. In fase di preparazione, il problema principale è addensare la crema, facendo legare al meglio uovo e liquore. Ma gli chef garantiscono che otterremo uno zabaione denso e perfetto per il pandoro grazie a questo ingrediente segreto che quasi nessuno usa. Aggiungendo un solo ingrediente alla ricetta canonica, possiamo ottimizzare la preparazione dello zabaione, ottenendo una crema bella da guardare e buona da gustare.

Zabaione denso e perfetto per il pandoro grazie a questo ingrediente segreto che quasi nessuno usa

La ricetta dello zabaione prevede soltanto tre ingredienti: tuorli di uova, zucchero e un liquore a piacimento. A volte, però, risulta difficile far legare i tuorli con la base liquorosa e ne viene meno la densità dello zabaione. Per ovviare a questo diffuso problema, il consiglio degli chef è di aggiungere un quarto ingrediente. Parliamo della colla di pesce, sostanza addensante che si trova facilmente al supermercato. Solitamente la colla di pesce si vende sotto forma di fogli di gelatina essiccata. Sciogliendo un po’ di colla di pesce nello zabaione durante la preparazione, avremo una crema più amalgamata. Il risultato sarà uno zabaione più denso, in cui il sapore dell’uovo si legherà meglio a quello del liquore. I nostri ospiti noteranno la differenza.

Ricetta veloce per una crema di zabaione perfetta

Ora che conosciamo tutti gli ingredienti necessari per il nostro zabaione denso e cremoso, vediamo come prepararlo. Prendiamo 90 grammi di tuorli d’uovo, 25 grammi di zucchero, 75 grammi di liquore a nostra scelta e qualche cubetto di ghiaccio. Aggiungiamo, infine, un paio di fogli di colla di pesce.

Iniziamo versando il liquore in una piccola pentola e aggiungendo lo zucchero (ma non tutto). Scaldiamo il liquore, ma non troppo, altrimenti l’alcol evaporerà. Dovremmo portare la temperatura a massimo 35 gradi. Nel mentre, sbattiamo i tuorli con lo zucchero restante in un secondo pentolino. Aggiungiamo poco alla volta il liquore caldo e la colla di pesce, cuocendo il tutto a bagnomaria e continuando ad amalgamare con la frusta. Quando raggiungiamo la densità desiderata, versiamo il composto in una ciotolina di cubetti di ghiaccio e mescoliamo finché non si sarà sciolto.

