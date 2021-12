Durante il periodo di Natale, una delle cose più belle è rimanere in casa e dilettarsi nella cucina. Le ricette che vanno per la maggiore, in questo periodo dell’anno, sono quelle dei dolci. Visto che pandoro e panettone sono particolarmente difficili da fare in casa, molti si dilettano nella preparazione dei biscotti di Natale.

I biscotti sono immancabili protagonisti delle feste. Possiamo appenderli all’albero di Natale, vicino alle palline, o riporli nelle biscottiere decorate al centro del tavolo. Di ricette ne esistono diverse, molte delle quali prevedono zenzero e cannella, diventati i sapori tipici del Natale. Ma le ricette originali della nostra terra prevedevano altri ingredienti, più poveri, se vogliamo, ma che preservavano comunque la magia del Natale. Niente zenzero né cannella in questi biscotti di Natale semplici e veloci tramandati dalle nonne di generazione in generazione. Prima che arrivasse l’influenza anglosassone, infatti, i biscotti di Natale si preparavano con quegli ingredienti semplici che tutti abbiamo in cucina.

Le nostre nonne non avevano zenzero e cannella nelle cucine, perché questi ingredienti non venivano utilizzati usualmente. Per questo, preparavano i biscotti di Natale con pochi ingredienti. Il risultato, inutile dirlo, era comunque eccezionale.

Per preparare i biscotti di Natale, secondo la ricetta tramandata dalle nonne, abbiamo bisogno soltanto di:

300 grammi di farina 00;

125 grammi di burro;

125 grammi di zucchero;

2 uova;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

cioccolato.

A questi ingredienti dobbiamo poi aggiungere 200 grammi di cioccolato fondente e altri 50 grammi di burro, con cui prepareremo la glassa. Vediamo ora come metterci all’opera.

Preparazione

Per prima cosa tiriamo fuori il burro dal frigo e lasciamolo ammorbidire a temperatura ambiente. Quando sarà più morbido, prendiamo una ciotola e versiamoci farina, zucchero, il burro fatto a cubetti, il lievito per dolci e le uova. Amalgamiamo la pasta fino ad ottenere una pastafrolla. Non dobbiamo lavorarla troppo a lungo, altrimenti diventerà appiccicosa.

Modelliamo la pasta frolla fino a renderla una palla, poi ricopriamola con della pellicola e lasciamola riposare in frigo per 30 minuti.

Cottura e glassa

Ripresa la pasta frolla, stendiamola con il mattarello e ricaviamone i biscotti con l’aiuto delle formine. Se non ne abbiamo, possiamo usare semplicemente un bicchiere, per ottenere dei biscotti rotondi.

Cuociamo i biscotti in forno per 10-15 minuti, a 180 gradi. Nel mentre, prepariamo la glassa sciogliendo cioccolato e burro insieme, a bagnomaria. Immergiamo i biscotti nella glassa (per intero o per metà), poi, adagiamoli su una teglia ricoperta di carta forno, finché la glassa non si solidificherà.

