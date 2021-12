Internet è un luogo pieno di rischi sempre nuovi e sempre aggiornati. È veramente difficile stare al passo: i malintenzionati infatti studiano sempre delle nuove modalità per rubarci dati o soldi. Ad esempio questa è la nuovissima truffa che con una semplice chiamata può svuotarci i conti correnti.

Spesso però siamo noi stessi a rendergli il gioco facile, cliccando sui link che ci forniscono all’interno della nostra casella di posta elettronica. Ecco perché dobbiamo essere informati su come riconoscere con pochi semplici trucchi una truffa via mail. Infine un altro modo per garantirsi una buona navigazione consiste anche nell’avere delle password sicure e diversificate.

Il rischio però è sempre quello di non ricordarle all’occorrenza per questo oggi sveliamo un trucco che potrebbe rivelarsi molto utile. Infatti molti si dimenticano le password sul computer, ma non sanno che c’è un trucco che potrebbe aiutare a recuperarle. Vediamo insieme come si può fare.

Molti si dimenticano le password memorizzate nel computer, ma non sanno che c’è un trucco che potrebbe aiutare a recuperarle

Innanzitutto premettiamo questo trucco non funziona per ogni password e con tutti i sistemi di navigazione. Bisogna infatti utilizzarlo su Chrome. Questo, infatti, oltre a essere uno dei browser più veloci ha una grande comodità: sotto autorizzazione dell’utente ricorda le password. Per scoprire tutte quelle che abbiamo salvato basta digitare sulla barra in alto il seguente link: chrome://settings/passwords. È importante rimuovere l’ultimo segno di interpunzione dopo la parola “password”.

Agendo in questo modo ci troveremo davanti una schermata con una sorta di elenco. In questo compaiono tutti i siti e i codici di accesso che abbiamo salvato. Per scoprire le password basta cliccare sopra all’icona dell’occhio. Per fortuna non tutti possono vederle. Prima di farci accedere il sistema infatti ci chiede di digitare il nostro codice di accesso al computer. In questo modo il sistema si sincera della nostra identità, evitando spiacevoli furti.

Altri metodi di utilizzo che potrebbero rivelarsi utili

Quindi, in molti si dimenticano le password memorizzate nel computer, ma non sanno che c’è un trucco che potrebbe aiutare a recuperarle: recuperare le password da Chrome. Questo piccolo escamotage potrebbe anche essere utile per ricordare tutte le password che abbiamo usato in passato. Magari fra queste ce n’è qualcuna che potrebbe essere utilizzata e pensare ad altre combinazioni da usare in futuro. Allo stesso modo potrebbe essere utile per recuperare qualche altro codice non salvato che però continua a non venirci in mente.

Approfondimento

Occhi aperti sulla truffa attiva sui nostri cellulari che copia i nostri dati bancari svuotandoci i conti