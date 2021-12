Wall Street mostra forza a continua nel suo rimbalzo e potrebbe già aver archiviato il ribasso. Focus su Microsoft

Oggi è l’ultimo giorno di contrattazione di questa settimana. In un momento dove la ciclicità è a favore della positività dei listini, dopo il recente sell off per la paura della variante Omicron, Wall Street mostra forza a continua nel suo rimbalzo e potrebbe già aver archiviato il ribasso.

In base alle nostre previsioni per il prossimo anno, dai primi giorni del mese di gennaio dovrebbe iniziare un ribasso di alcuni mesi. Cosa dicono i grafici? Al momento la tendenza giornaliera settimanale e mensile è ancora impostata al rialzo.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 22 dicembre i prezzi dei listini hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.753,89

Nasdaq C.

15.521,89

S&P 500

4.696,56.

I livelli da monitorare per definire i probabili futuri movimenti dei listini

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.433. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.303 . Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.645. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

Wall Street mostra forza a continua nel suo rimbalzo e potrebbe già aver archiviato il ribasso

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 dicembre al prezzo di 333,20. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 210,18 ed il massimo a 349,67.

Il fair value stimato dal nostro Ufficio Studi è di 389 dollari e quindi ai livelli attuali si suppone una sottovalutazione dei prezzi.

La strategia operativa

La tendenza di medio e lungo termine continua a rimanere rialzista. Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 317,25 dollari, saranno possibili ulteriori rialzi verso area 380/410 nei prossimi 1/3 mesi. Un primo indizio rialzista verrebbe dato da una chiusura giornaliera superiore ai 325,75.