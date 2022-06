Mai che faccia la fine della madre, Lady D, la principessa triste nel castello dorato. Il Principe William, erede al trono del Regno Unito, secondo indiscrezioni sarebbe molto dispiaciuto della rottura con il fratello Harry. Perché se tra fratelli ci si riduce a sporadici messaggi stereotipati freddi e di circostanza, c’è poco da fare. Soprattutto se capita la festa di compleanno della nipotina Lillibet Diana e zio William non partecipa. Per non parlare della zia Kate e dei tre cuginetti. A stento si salutano.

Gli uni in pompa magna per presenziare ai festeggiamenti del Giubileo di Platino di nonna Elisabetta. Gli altri, messi alla porta, festeggiano con i gonfiabili. Così, alla fine, del tentativo (fallito!), Harry vola negli States tutto triste. William la tristezza la vivrebbe in quel di Buckingham Palace e dintorni. Così, per la Festa del papà, William il Principe «triste» e la gaffe della foto di repertorio, piace pure ma fa riflettere.

La festa

In Inghilterra la Festa del papà cade la terza domenica di giugno. Probabilmente per profittare delle temperature più clementi che consentirebbero momenti di svago all’aperto. E la Royal Family cade in uno scivolone: William il Principe «triste» e la gaffe della foto di repertorio. Un’immagine, sì inedita, ma del passato. Vediamo lui felicissimo con i tre pargoli in quel della Giordania. Ma lo scatto risale al 2021. Un po’ come quando senti la necessità di postare una bella foto, di un momento felice, ma non ne disponi. Semplicemente perché magari, di recente, momenti di gioia guizzante non ne hai vissuti e quindi inizi a guardare indietro. Come a dire, era meglio prima. È un po’ come pubblicare una foto di famiglia il giorno di Natale con tanto di auguri a tutti postando un’immagine del Natale di 5 anni prima. Ci pare una mezza gaffe.

William il Principe «triste» e la gaffe della foto di repertorio per la Festa del papà del 19 giugno

Ad ogni modo, nel quadretto felice ci sono Charlotte, George e sulle spalle il piccolo Louis. Quello peperino che somiglia tanto allo zio Harry e che, per far memoria, nella prima del Giubileo di Platino ha reagito con tanto di smorfiacce. Un bimbo irrefrenabile, in barba al bon ton che pure si conviene in certe occasioni. Il post su Instagram contiene anche il messaggio «auguri a tutti i papà e ai nonni del Mondo». Insomma, messaggio uno a molti e con foto di repertorio. Non è esattamente il massimo sul piano comunicativo. Ci pare intuire che per William il momento non sia propizio. Verranno, forse, giorni migliori!

