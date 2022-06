Ha spiagge che sembrano i Caraibi o le Seychelles ma è in Europa questa regione perfetta per delle vacanze lontane dalla pazza folla

Molti di noi in questi giorni stanno pensando alle destinazioni in cui organizzare le ferie estive. C’è chi preferisce rimanere in Italia e magari andare alla seconda casa del mare, chi opta per destinazioni estere. Grazie ai voli low cost destinazioni da sogno come le isole greche o le Baleari sono alla portata di tutti noi. Molti di questi luoghi, sono però affollati e risentono di un chiassoso turismo di massa. Per questo, oggi vogliamo svelare una meta meno battuta, che possiede un fascino incredibile. Una meta che ha spiagge che sembrano i Caraibi o le Seychelles, ma è in Europa questa destinazione poco conosciuta dagli italiani.

Una destinazione per chi ama la natura e la tranquillità

Molti di noi quando decidono di trascorrere le ferie al mare optano per destinazioni a Sud, dal clima caldo e mediterraneo. Molti italiani escludono a priori mete nordiche dai climi più miti come la Francia oceanica, la Gran Bretagna e il Belgio. In realtà questi Paesi hanno una costa balneabile suggestiva e strutture ricettive di alto livello. Oggi parleremo proprio di una zona del Regno Unito che ha una costa oceanica dalle spiagge bellissime e bianche, con acque calme perfette per chi non ama il caldo torrido.

Situata nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, la Cornovaglia è una antica meta di villeggiatura, amata da sempre dalla nobiltà locale. Con la sua natura lussureggiante e le scogliere romantiche, questa regione è perfetta per chi ama le spiagge lunghe e sabbiose.

Ha spiagge che sembrano i Caraibi o le Seychelles, ma è in Europa questa destinazione poco conosciuta dagli italiani

Passiamo dalla celebre spiaggia di Saint Yves nella zona oceanica, che con le sue onde è perfetta per chi vuole cimentarsi con il surf. Poi abbiamo località riparate con un microclima caldo e un mare calmo come Kynance Cove, una baia in cui le acqua color turchese e il fondale roccioso ricordano i Caraibi. Vicino a Newquay troviamo Watergate Bay, che con la lunga battigia sabbiosa è perfetta per chi ama nuotare e per i bambini. In questo mare così unico e spettacolare potremo cimentarci in vari sport acquatici e nel wild swimming, ovvero il nuoto in mare aperto.

Grazie alla sua posizione geografica isolata, la Cornovaglia è una meta ancora di nicchia. Le masse di bagnanti rumorose delle riviere mediterranee saranno solo un lontano ricordo.

Approfondimento

Sembra di essere alle Maldive ma è a due passi dall’Italia questa oasi marina di pace e natura selvaggia