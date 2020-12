Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



WhatsApp è forse una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate a livello europeo. Sicuramente, e su questo non c’è dubbio, è quella più usata in Italia. Ma alcuni potrebbero ricevere a breve una brutta sorpresa. Infatti, WhatsApp smetterà presto di funzionare su questi cellulari a causa degli aggiornamenti. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già spiegato i modelli che avrebbero avuto questo problema. Oggi, però, pare ci siano delle indicazioni più specifiche, e alla lista si aggiungono due sistemi operativi in particolare che non supporteranno più l’applicazione.

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni sistemi operativi

Dunque, l’app di messaggistica non funzionerà più su telefoni con determinati sistemi operativi, che non potrebbero reggere l’aggiornamento. Le novità dell’applicazione, infatti, saranno per cellulari di ultima generazione. Nell’articolo precedentemente indicato, abbiamo già indicato tutti i modelli per cui era previsto questo problema. Ora, alla lista si aggiungono i cellulari con un altro sistema operativo da poco individuato, che non permetterà più di utilizzare WhatsApp.

Ecco i sistemi operativi che non supporteranno più il servizio di messaggistica

Dunque, come detto nel nostro articolo, se si possiede un Android, il sistema operativo non dovrà essere il 4.03 o precedente. Se si tratta invece di un iPhone, il cellulare dovrà essere in grado di supportare dalla versione iOS 9 in su. La novità in questo caso riguarda i cellulari che utilizzano il sistema operativo BlackBerry. Per coloro che possiedono un telefono del genere, infatti, non sarà più possibile usare WhatsApp se il sistema è OS 10 o precedenti. Ad aggiungersi, anche gli smartphone con il sistema Windows Phone.

Dunque, WhatsApp smetterà presto di funzionare su questi cellulari. Se si hanno telefoni con i sistemi operativi appena citati, la cosa migliore da fare sarà controllare se il cellulare in possesso può essere aggiornato. O, se così non fosse e se si volesse continuare a utilizzare WhatsApp, lo si dovrà cambiare.