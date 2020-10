Nel 2021 Whatsapp non funzionerà più su questi smartphone. Ogni anno, l’applicazione Whatsapp smette di funzionare sui dispositivi più obsoleti. Più trascorre il tempo, più il numero di questi aumenta. Quindi, se hai un vecchio smartphone, sappi che difficilmente potrai utilizzarlo se ritieni imprescindibile la presenza di Whatsapp sul tuo dispositivo. Dal 1 febbraio 2020 non sono più utilizzabili i dispositivi con sistema operazione iOS 8 e Android 2.3.7. Quindi, se per caso possiedi uno di questi vecchi smartphone ed hai già riscontrato problemi nell’utilizzo dell’applicazione, adesso ne conosci il motivo.

Specifichiamo che in alcuni casi non è detto che l’applicazione non sia più accessibile. Tuttavia, potrebbe presentare alcuni malfunzionamenti dovuti a falle presenti nelle vecchie versioni, dal momento in cui le nuove non sono supportate su dispositivi eccessivamente vecchi. Chiarito questo, vediamo quali sono i modelli di smartphone su cui Whatsapp non funzionerà più dal 2021.

Sistema operativo Android

Samsung Galaxy S2;

Motorola Droid Razr;

LG Optimus Black;

HTC Desire.

Sistema operativo iOs

iPhone 4S;

iPhone 5;

iPhone 5C;

iPhone 5S.

Huawei

Gli smartphone appartenenti alla nota società cinese ”Huawei” adoperano il sistema operativo Android, anche se dal 2021 adotteranno in tutta probabilità l’auto-prodotto HarmonyOS, presentato il 9 agosto 2019. Per comodità, li distinguiamo dai restanti dispositivi Android e li poniamo in un elenco a parte.

Huawei Ascend D Quadl XL;

Huawei Ascend D1 Quadl XL;

Huawei Ascend P1;

Huawei Ascend P1 S;

Huawei MediaPad 7 Lite.

Quindi, se possiedi uno o più di questi dispositivi, ricorda che dal 2021 potrebbero non funzionare o, comunque, presentare bug dovuti alla mancanza di aggiornamenti. Infatti, Whatsapp è un’applicazione caratterizzata da una costante evoluzione. Non è tuttavia nota la data precisa in cui questo blocco avverrà. In passato abbiamo dedicato un articolo alla sua nuova versione in uscita. Per approfondire l’argomento, puoi quindi consultare questa pagina.