Come fare la valigia in 45 secondi quando dobbiamo partire con urgenza

Può capitare di avere i minuti contati per fare il bagaglio o di dover lasciare in fretta un luogo perché arriva il maltempo. Se la valigia per affari si organizza con calma, ecco un sistema rapidissimo per fare quella da week end, da imprimere nella mente.

Permette di chiudere il trolley del week end in meno di un minuto. È un metodo vincente, perfettamente testato anche dagli Esperti di Turismo di ProiezionidiBorsa. Ecco come fare la valigia il 45 secondi quando dobbiamo partire con urgenza.

Il bagaglio espresso “a croce”

Stendere una felpa sul letto, con le maniche aperte e il cappuccio abbassato sul petto. Ora stendere un’altra felpa, con l’apertura in fondo dalla parte opposta. Le maniche si trovano al centro della composizione, le sovrapponiamo e mettiamo sempre il cappuccio abbassato sul petto. I due cappucci al centro si toccano e creano una forma simile al numero otto. Su ciascuna manica stendiamo due paia di pantaloni. L’orlo che ricopre la caviglia deve essere messo sopra al polsino di ogni manica.

Biancheria e accessori a “centro campo”

Proseguiamo la nostra composizione a croce aggiungendo un maglione, sempre con le maniche aperte, che andranno a sovrapporsi sempre sulla croce, dunque alle gambe dei pantaloni. Il prossimo pezzo, una camicia, lo aggiungiamo come già fatto, le maniche al centro e il busto ben steso, ma girato verso l’alto. Al centro della nostra croce, insomma, vanno sempre a finire o colletti o aperture dei pantaloni. Una volta finiti gli indumenti, mettiamo piccole pigne di mutande e collant o calzini al centro croce. Poi cominciamo a ripiegare verso il centro tutti gli strati di indumenti, anche due volte se sono troppo lunghi.

Una volta finito di ripiegare tutto, infiliamo il nostro fagotto nel trolley. Ora mettiamo il beauty case e le scarpe insacchettate una per una sui lati. Fermiamo con le cinghie elastiche e chiudiamo le cerniere. Tutti gli indumenti resteranno perfettamente piegati, senza inestetiche pieghe da stiro o da valigia. Questo sistema è molto comodo anche in aeroporto, quando ci chiedono di ispezionare il bagaglio. Ci si mette un attimo, infatti, se dobbiamo aprire e richiudere tutto.