WhatsApp lancia una nuova funzione per la videochiamata estremamente comoda per tutti

A breve i milioni di utenti che utilizzano costantemente la messaggistica istantanea troveranno una novità importante. WhatsApp, infatti, lancia una nuova funzione per la videochiamata estremamente comoda per tutti. Gli utenti riuniti in gruppo potranno entrare in videochiamata anche in un secondo momento.

Cambia lo scenario

Fino ad oggi quando venivamo coinvolti in una videochiamata dovevamo necessariamente rispondere, altrimenti perdevamo il contatto. Molti erano costretti a non accettare la videochiamata perché proprio in quel momento impegnati in altro. Adesso invece cambia tutto e nelle videochiamate di gruppo potremo entrare quando vogliamo senza dover per forza rispondere subito.

Come funzionerà la nuova videochiamata

L’utente della famosa app di messaggistica istantanea non deve fare nulla per attivare la funzione. Chi rinuncia subito alla videochiamata di gruppo, può successivamente rientrare trovando la stessa nella lista delle chiamate. Logicamente la conversazione di gruppo deve essere ancora attiva. Vedremo apparire l’icona della telecamera per le videochiamate o della cornetta telefonica per le chiamate solo audio. Basterà cliccare sull’icona per entrare in chiamata.

Funziona anche su WhatsApp desktop?

Chi usa l’applicazione da PC rimarrà deluso perché entrare in una videochiamata in un secondo momento non funzionerà. Infatti gli sviluppatori di WhatsApp renderanno disponibile la novità solo sulle app mobile per Android e iOS.

Dunque chi usa WhatsApp Desktop potrà fare videochiamate solo in modo individuale.

La storia delle videochiamate di WhatsApp

Gli utenti di WhatsApp da tre anni hanno la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo. In un primo step l’app ha concesso la videochiamata ad un massimo di 4 persone. Invece, durante la pandemia, ad aprile 2020, il limite è stato portato a 8 partecipanti. Ora arriva il terzo step con la possibilità di entrare in un secondo momento nella conversazione e non per forza all’atto dell’invito.

Gran parte degli utenti si sarebbero aspettati un aumento dei partecipanti alle videochiamate di gruppo. WhatsApp invece sembra non puntare su questo discorso e per ora investe in altro modo consentendo di entrare in una videochiamata di gruppo anche successivamente all’invito.