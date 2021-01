Tra pochi giorni utilizzare WhatsApp Web non sarà più come una volta perché la società ha annunciato un importante cambiamento. Infatti per accedere a WhatsApp Web bisognerà fare un particolare riconoscimento. Come tutti sanno, la nota messaggistica istantanea presente sullo smartphone, si può utilizzare anche dai computer con mouse e tastiera.

WhatsApp Web comodo

La versione desktop della piattaforma è usata soprattutto da coloro che trascorrono gran parte del tempo in ufficio e ricevono file immagini e video utili per pratiche di lavoro. Purtroppo, la tecnologia, non sempre viene utilizzata in modo legale. Infatti, molte persone senza scrupolo, approfittano di WhatsApp Web per spiare le chat di terzi. Questo importante cambiamento che ora vedremo, potrebbe sbarrare la strada a quanti usano WhatsApp Web per spiare di nascosto un profilo. Ebbene, il prossimo aggiornamento dell’applicazione di messaggistica istantanea impedirà di connettere un profilo WhatsApp Web come abbiamo sempre fatto. Perciò, entra in gioco la nuova implementazione e una volta fatto l’aggiornamento, WhatsApp Web sarà fruibile solo con l’autenticazione biometrica.

L’autenticazione biometrica garantisce sicurezza

Questa funzione, presente su svariati smartphone di ultima generazione, viene già usata per accedere ad altre applicazioni. Prima o poi, WhatsApp avrebbe attivato questa funzione per garantire maggiore privacy. Di conseguenza, il collegamento tra WhatsApp e WhatsApp Web diventa più macchinoso ma sicuramente più sicuro rispetto al passato. Logicamente, il possessore di smartphone senza l’autenticazione biometrica non potrà godere di questa novità e dovrà stare sempre attento.

Mai lasciare lo smartphone incustodito

Infatti molti lasciando il proprio smartphone incustodito e vicino ad un pc corrono seri rischi di far leggere le proprie chat a terzi. Il collegamento tra smartphone e pc avviene in modo molto semplice aprendo l’applicazione, collegandosi su WhatsApp Web e inquadrando il QR Code dallo smartphone. Di conseguenza tutta la chat WhatsApp contenuta sul cellulare si trasferisce sul video del computer.

Per accedere a WhatsApp Web bisognerà fare un particolare riconoscimento

Con l’introduzione di questa importante novità dell’autenticazione biometrica diventa impossibile ad altri oltre ai diretti interessati, fare questo collegamento. Vediamo praticamente il motivo. Prima di inquadrare il QR Code, WhatsApp chiede all’utente di sbloccare lo smartphone con il metodo di autenticazione biometrica. Perciò se il cellulare non guarda il proprio volto oppure rileva l’impronta digitale non potrà avvenire nessun accesso al PC.