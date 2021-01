Oggi gli Esperti della Redazione forniranno delle indicazioni utili su una delle applicazioni di messaggistica più diffuse al mondo, WhatsApp: i trucchi per entrare, leggere e rispondere senza aggiornare l’ultimo accesso. Vediamo dunque come accedere a tutte le funzioni, sia audio che di testo, senza risultare on line o senza che venga registrato l’orario dell’ultima volta che si consulta l’applicazione di messaggistica. I metodi sono sostanzialmente tre.

Disattivare le connessioni

La prima consiste nel disattivare tutte le connessioni, sia il wi-fi sia la rete dati. In sostanza, una volta che si ricevono i messaggi, WhatsApp consente di leggerli anche offline.

Unseen

Se invece ci si vuole realmente rendere invisibili, si potrà utilizzare un’applicazione gratuita presente nel Play Store di Google che si chiama Unseen. Questa intercetta ogni messaggio in arrivo e consente di leggerlo, rimanendo connessi alla rete, senza praticamente entrare in WhatsApp.

Infine grazie al lavoro quotidiano dello staff di WhatsApp, di recente è arrivata la funzione che permette di rispondere ai messaggi ricevuti direttamente dalla notifica che appare in anteprima. Adoperando questa funzione, il proprio stato su WhatsApp non verrà aggiornato. Quest’ultimo suggerimento ha ancora due problemi non risolti dagli esperti dell’applicazione. Il primo è che si può rispondere solo ad un determinato messaggio apparso in anteprima e non a tutta la messaggistica ricevuta come nei due casi precedenti. Il secondo è che per utilizzare la funzionalità, il blocca schermo non deve risultare attivato.

Si può anche decidere di rimanere nascosti e non far visualizzare ai contatti in rubrica l’ultimo accesso a WhatsApp in maniera permanente, o almeno fino a quando non si sarà riattivata l’opzione. In questo caso per chi ha un iPhone, si va in Impostazioni poi su Impostazioni chat, infine si scelgono le opzioni Avanzate. Su Android, invece si accede ad Impostazioni Account e poi Privacy. In questa maniera si renderà invisibile l’orario dell’ultimo accesso ma anche la doppia spunta blu. Tuttavia non sarà permesso visualizzare le medesime informazioni riguardanti i contatti della rubrica.

