La famosa app di messaggistica istantanea ormai nota a tutti grazie al famoso logo verde, continuerà a sorprenderci con nuove funzionalità. Come è noto, da qualche tempo sono stati introdotti i messaggi effimeri. Ma WhatsApp è pronta ad accorciare la vita di questo messaggio che pochi utilizzano.

Questa particolare funzione non ha ottenuto tanto successo tra i fruitori di WhatsApp. Infatti l’opzione di inviare messaggi all’interno di una chat e che si autodistruggono dopo 7 giorni non è piaciuta più di tanto.

Gli utenti sono scontenti

Infatti WhatsApp ha ricevuto molte critiche in questo arco di tempo perché non rispettoso principalmente della tutela della privacy e della riservatezza.

Perciò gli sviluppatori hanno pensato di rivedere l’intero sistema accontentando coloro che hanno sollevato qualche polemica. In effetti scorrendo i vari feedback ricevuti, il team di sviluppatori ha pensato bene di introdurre un’altra funzione.

Quando entrerà in vigore la nuova funzione

A breve, non appena il sistema sarà messo a punto, i messaggi effimeri, oltre ad avere una scadenza settimanale, potranno essere inviati in modalità 24 ore. La notizia filtra dal noto sito WABetaInfo, sempre super aggiornato sulle novità tecnologiche inerenti il mondo di WhatsApp.

Inoltre gli utenti potranno usufruire di questa funzione sia sul mobile con sistema operativo iOs e Android che dal desktop.

Di conseguenza anche coloro che usano WhatsApp da PC potranno usare i messaggi effimeri con scadenza un giorno. Parallelamente i messaggi con scadenza settimanale non saranno sostituiti e l’utente avrà perciò maggiore libertà di scelta. WhatsApp sta puntando molto sulla distruzione automatica dei messaggi. Infatti non è da escludere che prossimamente anche immagini e video possano avere lo stesso destino.

Attualmente sui nostri smartphone è presente la funzione messaggi effimeri con autodistruzione in 7 giorni. Per la futura novità, gli utenti non dovranno preoccuparsi di nulla, perché WhatsApp avvertirà l’introduzione dei messaggi effimeri sulle 24 ore.