WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità. Attualmente non è visibile sui nostri smartphone ma presto ci accorgeremo di cosa si tratta. In attesa, scopriamo la funzione dei messaggi a tempo su WhatsApp. La messaggistica istantanea è una prerogativa di un’altra piattaforma che prende il nome di Snapchat. E’ bene chiarirlo, WhatsApp sta introducendo la possibilità di mandare messaggi e farli scomparire con modalità, funzionamento e durata diversi da SnapChat. Infatti, la nuova funzionalità prende il nome di messaggi effimeri.

La novità in rete

Gli sviluppatori hanno messo le spiegazioni sul funzionamento della nuova opzione in rete. Vediamo di cosa si tratta. A breve potremo mandare messaggi in una chat privata oppure in un gruppo e dopo sette giorni i messaggi non saranno più visibili. Vuol dire perdere tutte le conversazioni vecchie? Le vecchie conversazioni si perdono solo quando è attiva l’opzione, altrimenti non cambierà nulla. Quindi solo i fruitori delle chat hanno il potere di decidere. Nei gruppi, invece, funzionerà diversamente. L’amministratore può attivare o disattivare la funzione dei messaggi effimeri.

Cosa succede in una chat privata

Caso diverso, invece, quando non si apre Whatsapp per più di sette giorni. Un messaggio effimero mandato in chat si perde in questo caso. Invece, se si risponde al messaggio effimero ciò non avviene. Il testo citato rimarrebbe visibile sempre, anche dopo i fatidici sette giorni. Gli sviluppatori stanno mettendo a punto l’intero sistema. Tra le opzioni possibili rientra il caso di un messaggio effimero inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati. In questo caso il messaggio resta leggibile nella chat.

Il backup

Fare il backup diventa strategico. Infatti, l’operazione fatta con il messaggio effimero ancora presente in chat consente di salvarlo nel backup. Invece, i messaggi effimeri vengono cancellati eseguendo il ripristino da un backup.

Attenzione a chi si manda un messaggio effimero

Le chat di WhatsApp stanno diventando un mezzo per spettegolare. Quanti fanno lo screenshot di un messaggio per poi inoltrarlo a terzi. I messaggi effimeri vanno inviati a persone fidate. Chi li riceve può sempre fare lo screenshot. Con questo articolo abbiamo scoperto la funzione dei messaggi a tempo su WhatsApp.